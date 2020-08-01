Москва занимает 19 место по количеству новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,44 на 100 тысяч человек – это 19-е место среди субъектов РФ, следует из данных Росстата.

Москва входит в топ регионов страны с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19. Этот показатель в городе составляет 0,3%.

В столице за сутки зарегистрировано 690 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Среди выявленных новых заболевших коронавирусной инфекцией около 47,3% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет.

Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 30,4%. Около 12,3% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 5,1% из них старше 80 лет. Еще 4,9% из числа заболевших – дети.

Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей. Всего в РФ зарегистрировано 845 443 случая коронавирусной инфекции.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса в центре Гамалеи завершены. Он уточнил, что после регистрации прежде всего ее получат медики и учителя, а более массовое вакцинирование стартует с октября.

По словам Мурашко, в Минздраве РФ ожидают еще не менее двух заявлений на проведение клинических испытаний вакцины в ближайшие 1,5–2 месяца. Он также добавил, что с 10 августа в регионы России начнется поставка вакцины от гриппа.

