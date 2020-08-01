В России выявили 5 462 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России подтвердили 5 462 случая новой коронавирусной инфекции в 83 регионах страны, сообщает Оперативный штаб. Из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни.
На Москву пришлось 690 случаев, на Свердловскую область – 202, Ханты-Мансийский АО – 170, Санкт-Петербург – 161, на Нижегородскую область – 159, на Московскую область – 149, Иркутскую область – 146, Красноярский край – 143, Мурманскую область – 138, Ростовскую область – 133, Ставропольский край – 118, Омскую область – 114, Ямало-Ненецкий АО – 111.
В Ульяновской и Челябинской областях, а также в Хабаровском крае зафиксировали по 110 новых случаев, Алтайском крае – 108, Оренбургской области – 106, Приморском крае – 102, Краснодарском крае – 99, Новосибирской области – 98, Саратовской области – 96, Волгоградской области – 95, Воронежской области – 89, Тюменской области – 85, Кемеровской области – 72.
В Пермском крае выявили еще 69 новых случаев, в Сахалинской области – 66, Томской области – 60, Якутии – 58, Архангельской области – 57, Астраханской области – 51, Кировской области – 50, в Коми – 48, в Белгородской и Пензенской областях – по 46, в Самарской области – 43, Дагестане и Бурятии – по 42, Ленинградской области и Чувашии – по 40, Ярославской области и Карелии – по 37.
В Башкортостане зафиксировали 35 новых случаев коронавирусной инфекции, в Псковской и Курганской областях – 33, Мордовии – 32, Татарстане – 31, Брянской и Орловской областях – по 30, Тамбовской и Тверской областях – по 29. Еще по 28 случаев выявлено в Калужской, Костромской, Рязанской, Тульской, Вологодской областях, Адыгее, Алтае, Тыве и Крыму.
В Ивановской области зафиксировано 26 случаев коронавируса, в Курской области – 25, во Владимирской, Смоленской, Амурской областях – по 24, в Калининградской области – 23, Ингушетии – 21, Новгородской области – 20, Калмыкии, Хакасии, Магаданской области – 19, Удмуртии – 18, в Кабардино-Балкарской Республике, Марий Эл и Камчатской крае – по 16, Липецкой области – 15, Северной Осетии и Забайкальском крае – по 13, Чечне – 12, Карачаево-Черкесской Республике – 11, Севастополе – 5, Еврейской АО – 3.
Всего в Российской Федерации зарегистрировано 845 443 случая коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 14 058 летальных исхода, за сутки – 95. Выздоровели за сутки 8 114 человека, за все время – 646 524 человека.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что показатель летальности от коронавирусной инфекции в России составляет менее 2,5%. По ее словам, этот показатель заметно ниже, чем во многих других странах.
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