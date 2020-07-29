Голикова заявила о низкой летальности от коронавируса в России

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Показатель летальности от коронавирусной инфекции в России составляет менее 2,5%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации с участием Владимира Путина.

По ее словам, этот показатель заметно ниже, чем во многих других странах.

Владимир Путин на том же совещании положительно оценил работу российской системы здравоохранения в период пандемии. По словам президента, ситуация с коронавирусом в России успокаивается – число новых случаев кратно уменьшается.

При этом президент, ссылаясь на экспертов, заметил, что осенью и зимой ситуация с COVID-19 может обостриться, поэтому нужно просчитать риски и подготовиться.

За последние сутки в России подтверждено 5 475 новых случаев коронавируса. В Москве зафиксирован 671 случай.

Всего в России выявлено 828 990 случаев COVID-19, вылечились 620 333 человека, скончались 13 673. Выздоровели 620 333 человека.