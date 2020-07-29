Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве почти 80% КТ-центров вернулись к плановому приему пациентов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Она рассказала, что к прежнему графику работы вернулись еще пять столичных поликлиник. По словам заммэра, на текущий момент пациентов готовы приниматься 37 КТ-центров из 48. Во всех зданиях проведена тщательная дезинфекция. Весь медицинский персонал прошел тестирование на коронавирус.

Ракова отметила, что в Москве в круглосуточном режиме работают 11 КТ-центров, которые, по ее словам, полностью покрывают потребность в диагностике пациентов. В центрах также предусмотрено проведение электрокардиограммы, сбор крови, в том числе тестирование на коронавирус. Все пациенты также получают бесплатные лекарства на курс лечения.

Ранее сообщалось, что в столице к стандартному режиму работы возвращаются два корпуса городской клинической больницы № 24. Сотрудники учреждения будут регулярно проходить исследование на COVID-19.

Койки в палатах установлены с увеличенными расстоянием, в помещениях предусмотрено дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. Для пациентов подготовят 540 стационарных коек.

