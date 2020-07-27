Больница № 24 в Москве возвращается к стандартному режиму после работы с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице к стандартному режиму работы возвращаются два корпуса городской клинической больницы № 24, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Для пациентов будет подготовлено 540 стационарных коек.
"Больница возвращается к плановому приему после работы с коронавирусной инфекцией. С момента перепрофилирования корпусов были госпитализированы почти 2,6 тысячи пациентов", – говорится в сообщении.
В штабе добавили, что сотрудники больницы регулярно будут проходить исследование на COVID-19. Койки в палатах установлены с увеличенными расстоянием, в помещениях предусмотрено дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. Госпитализация плановых пациентов проходит через обсервационные отделения хирургии и терапии.
Специалисты отметили, что к обычной работе уже смогло вернуться 21 медицинское учреждение Москвы. Количество плановых операций постоянно растет.
Ранее сообщалось, что еще четыре столичных больницы вернулись к обычному режиму работы.
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