Больница № 24 в Москве возвращается к стандартному режиму после работы с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице к стандартному режиму работы возвращаются два корпуса городской клинической больницы № 24, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Для пациентов будет подготовлено 540 стационарных коек.

"Больница возвращается к плановому приему после работы с коронавирусной инфекцией. С момента перепрофилирования корпусов были госпитализированы почти 2,6 тысячи пациентов", – говорится в сообщении.

В штабе добавили, что сотрудники больницы регулярно будут проходить исследование на COVID-19. Койки в палатах установлены с увеличенными расстоянием, в помещениях предусмотрено дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. Госпитализация плановых пациентов проходит через обсервационные отделения хирургии и терапии.

Специалисты отметили, что к обычной работе уже смогло вернуться 21 медицинское учреждение Москвы. Количество плановых операций постоянно растет.

Ранее сообщалось, что еще четыре столичных больницы вернулись к обычному режиму работы.