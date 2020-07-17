Еще 4 московских клиники вернулись к стандартному режиму работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Еще четыре столичных больницы вернулись к обычному режиму работы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Плановых пациентов таким образом теперь принимают 20 городских клиник, которые ранее работали с пациентами с коронавирусом. Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, эти стационары приняли на лечение уже почти 20 тысяч горожан.
"На этой неделе к стандартному режиму работы вернулись еще четыре стационара – больница имени Виноградова, Вороновская больница, филиал Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии – "Клиника имени Короленко" на Косинской улице, а также филиал № 3 Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины на 2-й Вольской улице. Стационары уже начали прием — более 100 пациентов поступили на лечение", – отметила заммэра.
По ее словам, плановая помощь в клиниках доступна по всем медицинским профилям. Все сотрудники медицинских организаций прошли тестирование на коронавирус и будут сдавать анализы на COVID-19 каждую неделю
В соответствии с временным стандартом койки в палатах устанавливают на увеличенном расстоянии. При госпитализации пациентов соблюдается масочный режим и социальная дистанция. Потоки пациентов разделили, а принимают их по записи с интервалом не менее 15 минут.
Пациенты проходят тестирование на коронавирус – к плановому лечению врачи приступают только после получения отрицательных результатов. На время ожидания результатов пациентов размещают в отдельных палатах с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности.
Этот стандарт будет соблюдаться во всех больницах, которым предстоит возвращение к привычному режиму работы после COVID-19.
Всего в России зафиксировано 752 797 случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число выздоровевших составляет 531 692. За весь период зарегистрирован 11 937 летальных исхода.
Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее объявил, что вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в середине августа.
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