Глава ВОЗ назвал четыре сценария распространения коронавируса в мире

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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал четыре основных сценария распространения коронавируса в различных регионах мира, передает ТАСС.

По его словам, хотя ежедневное число смертей стабильно, ситуация вызывает беспокойство. Гебрейесус обратил внимание, что страны пострадали в разной степени.

Он сообщил, что 12 июля во всем мире было зарегистрировано 230 тысяч случаев заражения коронавирусом. Половина приходится на две страны, почти 80% – на 10, уточнил глава ВОЗ.

Первый сценарий, объясняет он, оказался реализован в государствах, осведомленных о вспышке. Они быстро отреагировали на первые случаи заражения и избежали крупных вспышек. К ним Гебрейесус отнес некоторые страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки.

Второй сценарий наблюдается, в частности, во многих странах Европы. Там были масштабные вспышки, но их взяли под контроль благодаря сильному руководству и дисциплинированному населению.

Третий вариант развития разворачивается в странах, преодолевших первый пик, но ослабивших ограничения. Это привело к новым пикам. О каких государствах идет речь, глава ВОЗ не сказал.

Четвертая ситуация коснулась государств, в которых наблюдается фаза интенсивной передачи инфекции. Это Северная и Южная Америка, Южная Азия и несколько стран Африки. Эпицентром COVID-19 остаются Северная и Южная Америка, где зарегистрировано более 50% всех случаев, подчеркнул Гебрейесус.

"Слишком многие страны пошли в неверном направлении. Коронавирус остается врагом общества номер один, однако действия многих правительств и людей не отражают этого", – заключил он.

Глава ВОЗ призвал правительства четко и своевременно информировать граждан и реализовывать меры по прерыванию цепочек передачи вируса и спасению жизней. В начале июля он предупреждал, что вспышка ускоряется и мир еще не дошел до пика.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что ВОЗ приветствует данные о российской вакцине против коронавируса на глобальной платформе. В РФ завершена первая стадия клинических испытаний, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Вуйнович добавила, что вакцина уже есть в глобальном ландшафте вакцин-кандидатов.

Декан медицинской школы Университета Гонконга профессор Габриэль Леунг заявил, что заразность коронавируса повысилась на 30 процентов. По его утверждению, это связано с мутациями ДНК. Профессор пояснил, что если в марте от одного человека он мог передаться двоим–троим людям, то сейчас это число увеличилось до четырех.