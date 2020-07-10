В ВОЗ оценили работу системы здравоохранения РФ

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Российская система здравоохранения сделала все, чтобы иметь ресурсы для лечения от COVID-19, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"С начала эпидемии, когда мы очень мало знали про вирус, российская система здравоохранения сделала абсолютно все возможное, чтобы иметь ресурсы, потенциал для лечения всех людей", – сказала Вуйнович в интервью РИА Новости.

По ее словам, также система здравоохранения РФ хорошо реагировала на число выявленных случаев COVID-19.

Кроме того, Вуйнович оценила вероятность прихода второй волны коронавируса в РФ. Она выразила мнение, что система здравоохранения РФ готова к этому.

По ее словам, всем странам рекомендовали быть наготове в случае обнаружения новых случаев коронавируса.

"Надеюсь, что в России это будет так и дальше, как было до сих пор", – добавила Вуйнович.

Ранее в Минздраве рассказали о стадии клинических испытаний, которые проходит препарат "Ремдесивир". В настоящий момент он не зарегистрирован в качестве лекарственного средства в РФ. В США с 1 мая он был одобрен в качестве лекарственного средства против COVID-19.

ВОЗ предупредила, что пик пандемии коронавируса в мире еще не пройден. По мнению главы организации Тедроса Гебрейесуса, вспышка заболеваний продолжает ускоряться.

В то же время, по мнению экспертов ВОЗ, мир может избежать второй волны коронавируса. Подчеркивается, что опыт, который получили страны во время борьбы с распространением COVID-19, поможет избежать схожих проблем во время новой вспышки заболеваний.