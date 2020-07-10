В ВОЗ оценили работу системы здравоохранения РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российская система здравоохранения сделала все, чтобы иметь ресурсы для лечения от COVID-19, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
"С начала эпидемии, когда мы очень мало знали про вирус, российская система здравоохранения сделала абсолютно все возможное, чтобы иметь ресурсы, потенциал для лечения всех людей", – сказала Вуйнович в интервью РИА Новости.
По ее словам, также система здравоохранения РФ хорошо реагировала на число выявленных случаев COVID-19.
Кроме того, Вуйнович оценила вероятность прихода второй волны коронавируса в РФ. Она выразила мнение, что система здравоохранения РФ готова к этому.
По ее словам, всем странам рекомендовали быть наготове в случае обнаружения новых случаев коронавируса.
"Надеюсь, что в России это будет так и дальше, как было до сих пор", – добавила Вуйнович.
Ранее в Минздраве рассказали о стадии клинических испытаний, которые проходит препарат "Ремдесивир". В настоящий момент он не зарегистрирован в качестве лекарственного средства в РФ. В США с 1 мая он был одобрен в качестве лекарственного средства против COVID-19.
ВОЗ предупредила, что пик пандемии коронавируса в мире еще не пройден. По мнению главы организации Тедроса Гебрейесуса, вспышка заболеваний продолжает ускоряться.
В то же время, по мнению экспертов ВОЗ, мир может избежать второй волны коронавируса. Подчеркивается, что опыт, который получили страны во время борьбы с распространением COVID-19, поможет избежать схожих проблем во время новой вспышки заболеваний.
Испытания "Ремдесивира" продолжатся еще два месяца – эксперт ВОЗ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: