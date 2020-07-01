Собянин выразил надежду на появление вакцины от коронавируса в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин выразил надежду на то, что вакцина от коронавируса появится в сентябре, передает РИА Новости.

По его словам, есть неплохие разработки, которые проходят испытания.

"Надеюсь, что в сентябре мы получим не массовые, но большие объемы вакцины, будут гарантии тогда в следующем году все сделать", – сказал мэр города.

Он добавил, что столичные власти не ожидают второй волны пандемии в городе. Собянин напомнил, что наиболее сложная ситуация в Москве сложилась в начале апреля. С каждой неделей она улучшается, подчеркнул глава города.

В июне в Сеченовском университете стартовали клинические испытания вакцины от коронавируса. В тестировании участвуют 38 добровольцев.

15 июля планируют начать исследование вакцины в центре "Вектор". Участниками станут 300 добровольцев.