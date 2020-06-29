Москвичей пригласили на массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москвичи смогут принять участие в массовом бесплатном тестировании на иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Управление Роспотребнадзора по столице исследует состояние популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 у горожан в условиях пандемии. Это необходимо для выявления особенностей эпидемического процесса, составления прогноза его развития и планирования мероприятий по профилактике.
Желающим прийти на тестирование нужно заполнить анкету на сайте или позвонить по телефону +7 (495) 452-18-20.
На прошлой неделе заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что антитела к вирусу обнаружили примерно у 20% прошедших тестирование москвичей. В исследовании с 5 по 18 июня участвовали более 90 тысяч жителей города. По словам заммэра, в Москве проведено более 3,5 миллиона ПЦР-тестирований и около миллиона ИФА-исследований.
Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью, считает директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Испытания на людях начались 18 июня.
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