Пик коронавируса в России пришелся на 11 мая – Голикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что пик заболеваемости коронавирусом в России пришелся на 11 мая. Об этом она рассказала в ходе брифинга в правительстве.

Голикова сообщила, что с 17 марта численность ПЦР-тестирований увеличили в 139 раз.

"А с даты, которая считается пиком, 11 мая 2020 года, ПЦР-тестирование увеличилось в 5,6 раза", – заявила Голикова.

Всего же, по ее словам, тест на антитела в России прошли почти 650 тысяч человек. Иммунитет обнаружили у 14% из них. В общей сложности к тестированию подключились 47 регионов, однако большая часть исследований приходится на Москву (88%). В частности, по ее словам, у 32,4% столичных медиков были обнаружены антитела к коронавирусу.

Кроме того, она сообщила, что в России выписали почти 80% госпитализированных, которые проходили курс лечения от коронавируса в перепрофилированных больницах. Вице-премьер РФ отметила, что медицинские учреждения достойно справились с поставленными задачами.

"В тех регионах, где эпидемия пошла на спад – как я уже сказала, это, в первую очередь, Московский регион, – коллеги начинают переводить койки снова в плановую помощь. За весь период госпитализации в эти ковидные клиники – неважно, страдал человек ковидом или не страдал, или у него были признаки, – уже выписано 79% наших граждан. Я считаю, что это очень хороший показатель", – заявила Голикова.

Также она сообщила, что смертность в России в апреле 2020 года оказалась на 2,9% меньше прошлогодних показателей за этот месяц (4,4 тысячи человек). Голикова подчеркнула, что наиболее высокие показатели зафиксированы в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

"Мы видим по апрелю более высокие показатели смертности по Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и ряду других регионов. И более или менее традиционные показатели смертности, с некоторыми отклонениями, по остальным субъектам Российской Федерации", – отметила вице-премьер РФ.

Она добавила, что коронавирус стал причиной смерти 1660 россиян в апреле.

"Если взять эти две группы, которые нам рекомендует классифицировать ВОЗ, то количество смертей от COVID, когда это основная причина смерти, за апрель в России составило 1 660", – сообщила Голикова.

За последние сутки в России обнаружили 8 706 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 970 человек (34,1%) не имели активных клинических проявлений заболевания. Всего на территории РФ зарегистрировали 520 129 случаев коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших составило 274 641 человек, умерших – 6829 человек.