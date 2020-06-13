Пик коронавируса в России пришелся на 11 мая – Голикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что пик заболеваемости коронавирусом в России пришелся на 11 мая. Об этом она рассказала в ходе брифинга в правительстве.
Голикова сообщила, что с 17 марта численность ПЦР-тестирований увеличили в 139 раз.
"А с даты, которая считается пиком, 11 мая 2020 года, ПЦР-тестирование увеличилось в 5,6 раза", – заявила Голикова.
Всего же, по ее словам, тест на антитела в России прошли почти 650 тысяч человек. Иммунитет обнаружили у 14% из них. В общей сложности к тестированию подключились 47 регионов, однако большая часть исследований приходится на Москву (88%). В частности, по ее словам, у 32,4% столичных медиков были обнаружены антитела к коронавирусу.
Кроме того, она сообщила, что в России выписали почти 80% госпитализированных, которые проходили курс лечения от коронавируса в перепрофилированных больницах. Вице-премьер РФ отметила, что медицинские учреждения достойно справились с поставленными задачами.
"В тех регионах, где эпидемия пошла на спад – как я уже сказала, это, в первую очередь, Московский регион, – коллеги начинают переводить койки снова в плановую помощь. За весь период госпитализации в эти ковидные клиники – неважно, страдал человек ковидом или не страдал, или у него были признаки, – уже выписано 79% наших граждан. Я считаю, что это очень хороший показатель", – заявила Голикова.
Также она сообщила, что смертность в России в апреле 2020 года оказалась на 2,9% меньше прошлогодних показателей за этот месяц (4,4 тысячи человек). Голикова подчеркнула, что наиболее высокие показатели зафиксированы в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
"Мы видим по апрелю более высокие показатели смертности по Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и ряду других регионов. И более или менее традиционные показатели смертности, с некоторыми отклонениями, по остальным субъектам Российской Федерации", – отметила вице-премьер РФ.
Она добавила, что коронавирус стал причиной смерти 1660 россиян в апреле.
"Если взять эти две группы, которые нам рекомендует классифицировать ВОЗ, то количество смертей от COVID, когда это основная причина смерти, за апрель в России составило 1 660", – сообщила Голикова.
За последние сутки в России обнаружили 8 706 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 970 человек (34,1%) не имели активных клинических проявлений заболевания. Всего на территории РФ зарегистрировали 520 129 случаев коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших составило 274 641 человек, умерших – 6829 человек.
Как развивается ситуация с коронавирусом в России
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