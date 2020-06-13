Более 14,5 млн тестов на COVID-19 провели в России

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В России провели более 14,5 миллиона тестирований на выявление коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"По состоянию на 12 июня 2020 проведено 14 574 117 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса", – говорится в сообщении.

Уточняется, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в стране остается около 322,5 тысячи человек.

С 27 мая все москвичи могут пройти бесплатный тест на выявление антител к коронавирусу. Исследования организуют на базе 30 столичных поликлиник.

Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин заявлял, что Москве удалось пройти пик роста заболеваемости.

В настоящее время Минздрав совместно с Роспотребнадзором прорабатывает нормативы по обеспечению койками в период ожидания второй волны в стране.

