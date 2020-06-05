ВОЗ пересмотрела рекомендации по поводу ношения масок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Всемирная организация здравоохранения пересмотрела рекомендации по поводу использования средств индивидуальной защиты. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус во время брифинга организации.

В частности, теперь маски советуют носить всем людям в местах, где обеспечение социальной дистанции затруднено. Среди таких мест Гебрейесус отметил магазины, общественный транспорт и другие переполненные места.

"В свете выявленных свидетельств ВОЗ советует правительствам рекомендовать использование масок населением там, где отмечено широкое распространение вируса и затруднено физическое дистанцирование", – заявил Гебрейесус.

Кроме того, ВОЗ рекомендует носить маски пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями. Особенно это касается районов с активным распространением коронавируса.

Средства индивидуальной защиты также посоветовали носить всем медицинским работникам, в том числе и тем, кто не работает с больными COVID-19. В ВОЗ заявили, что наиболее эффективной будет маска минимум с тремя слоями ткани.

Ранее в организации рассказали, что маски необходимо утилизировать как обычные бытовые отходы. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович отметила, что они представляют опасность лишь непосредственно при снятии.

Кроме того, эксперты организации назвали неэффективным метод распыления дезинфицирующих средств в борьбе с коронавирусом. В ВОЗ отметили, что данный метод защиты от вируса не оказывает нужного воздействия вне зон прямого попадания веществ.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столице необходимость иметь при себе средства индивидуальной защиты может сохраниться до середины осени. Он отметил, что маски нужно будет носить при передвижении по городу до появления массовой вакцины.