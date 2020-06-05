ВОЗ пересмотрела рекомендации по поводу ношения масок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Всемирная организация здравоохранения пересмотрела рекомендации по поводу использования средств индивидуальной защиты. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус во время брифинга организации.
В частности, теперь маски советуют носить всем людям в местах, где обеспечение социальной дистанции затруднено. Среди таких мест Гебрейесус отметил магазины, общественный транспорт и другие переполненные места.
"В свете выявленных свидетельств ВОЗ советует правительствам рекомендовать использование масок населением там, где отмечено широкое распространение вируса и затруднено физическое дистанцирование", – заявил Гебрейесус.
Кроме того, ВОЗ рекомендует носить маски пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями. Особенно это касается районов с активным распространением коронавируса.
Средства индивидуальной защиты также посоветовали носить всем медицинским работникам, в том числе и тем, кто не работает с больными COVID-19. В ВОЗ заявили, что наиболее эффективной будет маска минимум с тремя слоями ткани.
Ранее в организации рассказали, что маски необходимо утилизировать как обычные бытовые отходы. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович отметила, что они представляют опасность лишь непосредственно при снятии.
Кроме того, эксперты организации назвали неэффективным метод распыления дезинфицирующих средств в борьбе с коронавирусом. В ВОЗ отметили, что данный метод защиты от вируса не оказывает нужного воздействия вне зон прямого попадания веществ.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столице необходимость иметь при себе средства индивидуальной защиты может сохраниться до середины осени. Он отметил, что маски нужно будет носить при передвижении по городу до появления массовой вакцины.
Правда ли, что маски придется носить до появления вакцины
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