В ВОЗ рекомендуют утилизировать использованные медицинские маски

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Использованные гражданами маски могут утилизироваться как обычные бытовые отходы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя ВОЗ в РФ Мелиту Вуйнович.

"Их (маски. – Прим.ред.) надо утилизировать как бытовые отходы, они представляют опасность непосредственно, когда снимаются, но после какого-то времени – практически нет", – заявила Вуйнович.

Ранее врач-эпидемиолог ГКБ № 52 столичного департамента здравоохранения Надежда Матвеева заявила, что трехслойные медицинские маски можно надевать любой стороной. Она подчеркнула, что обе стороны равноправны.

В то же время она подчеркнула, что при ношении маски важно правильно ее надевать, добавив, что в верхней части располагается металлическая вставка, позволяющая ее плотно прижать к лицу.

С 12 мая в Москве ношение масок и перчаток в общественном транспорте, а также в магазинах и торговых центрах стало обязательным.

Носить защитную маску и перчатки необходимо в городском транспорте, в том числе в пригородных электричках и поездах Московских центральных диаметров (МЦД), а также в такси. Требования не распространяются на поездки на личном автомобиле.

Несоблюдение масочно-перчаточного режима будут фиксировать с помощью камер видеонаблюдения. За нарушение данного предписания жителям столицы грозит штраф. Такие меры уже становятся стандартом в международном опыте противостояния COVID-19.

