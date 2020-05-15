Россия к июню будет производить 11 млн масок в сутки – Мантуров

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Россия в июне увеличит выпуск защитных масок с нынешних 9 миллионов в сутки до 11 миллионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

"В целом по стране мы проблему с обеспечением масками решили, сегодня я могу с уверенностью это заявить. Мы с июня добавим еще почти два миллиона масок собственного производства, то есть уже 11 миллионов", – заявил Мантуров.

По его словам, из всего объема произведенных изделий чуть меньше половины – медицинские маски, остальные – гигиенические.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что российские предприятия производят 75% масок для страны, остальная часть средств защиты Минпромторгом импортируется.

По словам Чернышенко, другие средства защиты также производятся в России. Он рассказал, что с середины марта производство защитных костюмов выросло в 15 раз, а антисептиков – в 7.

С 12 мая в Москве ношение масок и перчаток в общественном транспорте, а также в магазинах и торговых центрах стало обязательным.

Носить защитную маску и перчатки необходимо в городском транспорте, в том числе в пригородных электричках и поездах Московских центральных диаметров (МЦД), а также в такси. Требования не распространяются на поездки на личном автомобиле.

Несоблюдение масочно-перчаточного режима будут фиксировать с помощью камер видеонаблюдения. За нарушение данного предписания жителям столицы грозит штраф. Такие меры уже становятся стандартом в международном опыте противостояния COVID-19.

