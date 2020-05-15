Россия к июню будет производить 11 млн масок в сутки – Мантуров

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Россия в июне увеличит выпуск защитных масок с нынешних 9 миллионов в сутки до 11 миллионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.
"В целом по стране мы проблему с обеспечением масками решили, сегодня я могу с уверенностью это заявить. Мы с июня добавим еще почти два миллиона масок собственного производства, то есть уже 11 миллионов", – заявил Мантуров.
По его словам, из всего объема произведенных изделий чуть меньше половины – медицинские маски, остальные – гигиенические.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что российские предприятия производят 75% масок для страны, остальная часть средств защиты Минпромторгом импортируется.
По словам Чернышенко, другие средства защиты также производятся в России. Он рассказал, что с середины марта производство защитных костюмов выросло в 15 раз, а антисептиков – в 7.
С 12 мая в Москве ношение масок и перчаток в общественном транспорте, а также в магазинах и торговых центрах стало обязательным.
Носить защитную маску и перчатки необходимо в городском транспорте, в том числе в пригородных электричках и поездах Московских центральных диаметров (МЦД), а также в такси. Требования не распространяются на поездки на личном автомобиле.
Несоблюдение масочно-перчаточного режима будут фиксировать с помощью камер видеонаблюдения. За нарушение данного предписания жителям столицы грозит штраф. Такие меры уже становятся стандартом в международном опыте противостояния COVID-19.
"Мосгорсправка": как носить маску
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: