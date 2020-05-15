Число москвичей без масок и перчаток в магазинах за 3 дня снизилось до 3%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Число москвичей, которые посещают магазины без масок и перчаток, за три дня снизилось с 28 до 3%, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк

Он уточнил, что, если 11 мая средства индивидуальной защиты в столичных магазинах носили около 72% покупателей, то 14 мая – уже 97%.

"Нарушения масочного и перчаточного режима в предприятиях торговли столицы единичны", – цитирует Немерюка ТАСС.

Он добавил, что, по информации сетевых компаний розничной торговли, свыше 16% посетителей магазинов приходят за покупками в масках, но без перчаток, а около 2% покупателей – в перчатках, но без масок.

С 12 мая в Москве действует режим обязательного ношения индивидуальных средств защиты на объектах торговли и в общественном транспорте. В случае отсутствия маски или перчаток москвичей ожидает штраф в размере 5 тысяч рублей.

Сергей Собянин рассказал о ношении индивидуальных средств защиты в Москве. Он отметил, что на улицах это делать необязательно.В то же время мэр подчеркнул, что при ношении индивидуальных средств защиты в общественном транспорте проще адаптироваться к такому же режиму на улице.

Столичный департамент транспорта сообщил, что в Москве запущен онлайн-сервис по пассажирам в индивидуальных средствах защиты в метро. Кроме того, стало известно, что за 12 и 13 мая в городской подземке штрафы за нарушение масочного режима получили около 200 человек.

Также магазинам на территории России разрешили не обслуживать посетителей, которые не имеют при себе средств индивидуальной защиты.

