Почти 200 человек оштрафовали за нарушение масочного режима в метро

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
В столичном метро за два дня штрафы за нарушение масочного режима получили около 200 человек, сообщил исполняющий обязанности руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.
"За последние два дня за отсутствие масок и перчаток оштрафовано 198 человек. После введения режима более 98% пассажиров метро добросовестно соблюдают требования, хотя ранее в масках было 58%", – сказал Султанов РИА Новости.
Он напомнил, что за появление в общественном месте без масок и перчаток предусмотрен штраф.
По его словам, требование обязательного использования средств защиты является еще одним шагом к возвращению к обычной жизни. Султанов подчеркнул, что основной целью проверок являются не штрафы, а повышение безопасности в общественном транспорте города.
С 12 мая в Москве ношение масок и перчаток в общественном транспорте, а также в магазинах и торговых центрах стало обязательным. За нарушение жителям столицы грозит штраф.
Департамент здравоохранения столицы сообщил, что только одновременное ношение медицинской маски и перчаток поможет защититься от коронавируса.
Штраф за отсутствие средств индивидуальной защиты в общественном транспорте или при поездке на такси составит 5 тысяч рублей. Причем если человек наденет маску без перчаток или наоборот, то это тоже считается нарушением, за которое придется заплатить штраф.
В Москве начал действовать масочный режим
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