Дептранс запустил сервис статистики по пассажирам в масках и перчатках в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве заработал онлайн-сервис, в котором учитывается статистика по пассажирам Московского метрополитена с масками и перчатками. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.

"Мы запустили онлайн-сервис (185.20.225.126:4001) со статистикой о том, сколько пассажиров метро носят маски и перчатки прямо сейчас. Данные обновляются каждый час, а еще мы транслируем их на экран на станции "Проспект Мира", – сообщили в пресс-службе ведомства.

С 12 мая в Москве введен обязательный масочный режим. Это означает, что посещение общественных мест или проезд на транспорте невозможны без масок и перчаток. За нарушение данного требования предусмотрены штрафы в размере от 4 до 5 тысяч рублей.

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов, в столичном метро за два дня штрафы за нарушение масочного режима получили 198 человек. Специалист отметил, что власти интересуют не штрафы, а соблюдение требований общественной безопасности.

В свете введения масочного режима значительно вырос спрос на одноразовые перчатки. Речь идет о 70-процентном росте по сравнению с апрелем нынешнего года, как объяснили в пресс-службе компании Wildberries.

