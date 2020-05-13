Спрос на одноразовые перчатки в мае вырос более чем на 70%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Спрос на одноразовые перчатки вырос более чем на 70% в мае по сравнению с апрелем. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе Wildberries.
"Рост продаж перчаток за первые одиннадцать дней мая по отношению к такому же периоду в апреле составил 74% в штучном выражении. За данный период покупатели оформили на 87% больше заказов. Чаще всего пользователи в начале мая отдавали свое предпочтение одноразовым перчаткам из прочного полиэтилена в упаковках по 50 и 100 штук", – заявили представители ретейлера.
В свою очередь, представители компании Lamoda отметили рост спроса на медицинские маски в конце апреля и начале мая. "Наиболее активно маски начали приобретать с 20-х чисел апреля. Также заметный всплеск спроса был на первой неделе мая, что может быть связано с информацией о введении масочного режима", – рассказали в пресс-службе организации.
Кроме того, в Wildberries заявили, что дефицита или некорректной стоимости на товары повышенного спроса не наблюдается.
С 12 мая в Москве ношение масок и перчаток в общественном транспорте, а также в магазинах и торговых центрах стало обязательным. Носить защитную маску и перчатки также необходимо в городском транспорте.
Сотрудники полиции будут проводить рейды в метро по выявлению пассажиров-нарушителей. Помимо этого, несоблюдение масочно-перчаточного режима будут фиксировать с помощью камер видеонаблюдения.
За нарушение предписания жителям столицы грозит штраф. Такие меры уже становятся стандартом в международном опыте противостояния COVID-19.
При этом большинство россиян намерены строго соблюдать перчаточно-масочный режим при выходе из режима самоизоляции.
Как работают врачи в "красной зоне"
Читайте также
Анастасия Павелко, Наталья Чепрукова
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: