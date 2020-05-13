Спрос на одноразовые перчатки в мае вырос более чем на 70%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спрос на одноразовые перчатки вырос более чем на 70% в мае по сравнению с апрелем. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе Wildberries.

"Рост продаж перчаток за первые одиннадцать дней мая по отношению к такому же периоду в апреле составил 74% в штучном выражении. За данный период покупатели оформили на 87% больше заказов. Чаще всего пользователи в начале мая отдавали свое предпочтение одноразовым перчаткам из прочного полиэтилена в упаковках по 50 и 100 штук", – заявили представители ретейлера.



В свою очередь, представители компании Lamoda отметили рост спроса на медицинские маски в конце апреля и начале мая. "Наиболее активно маски начали приобретать с 20-х чисел апреля. Также заметный всплеск спроса был на первой неделе мая, что может быть связано с информацией о введении масочного режима", – рассказали в пресс-службе организации.

Кроме того, в Wildberries заявили, что дефицита или некорректной стоимости на товары повышенного спроса не наблюдается.

С 12 мая в Москве ношение масок и перчаток в общественном транспорте, а также в магазинах и торговых центрах стало обязательным. Носить защитную маску и перчатки также необходимо в городском транспорте.

Сотрудники полиции будут проводить рейды в метро по выявлению пассажиров-нарушителей. Помимо этого, несоблюдение масочно-перчаточного режима будут фиксировать с помощью камер видеонаблюдения.

За нарушение предписания жителям столицы грозит штраф. Такие меры уже становятся стандартом в международном опыте противостояния COVID-19.

При этом большинство россиян намерены строго соблюдать перчаточно-масочный режим при выходе из режима самоизоляции.

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Анастасия Павелко, Наталья Чепрукова