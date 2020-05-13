Большинство россиян намерены соблюдать перчаточно-масочный режим

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Большинство россиян намерены строго соблюдать перчаточно-масочный режим при выходе из режима самоизоляции. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

"О готовности строго соблюдать перчаточно-масочный режим заявили от 59 до 73% опрошенных (в зависимости от площадки). Намерены носить только одну маску и перчатки для проверки от 20 до 31% респондентов", – говорится в сообщении.

При этом 7–10% респондентов заявили, что не собираются соблюдать никаких мер предосторожности. В опросе приняли участие свыше 120,4 тысячи человек.

С 12 мая в Москве ношение масок и перчаток в общественном транспорте, а также в магазинах и торговых центрах стало обязательным.

Носить защитную маску и перчатки необходимо в городском транспорте, в том числе в пригородных электричках и поездах Московских центральных диаметров (МЦД), а также в такси. Требования не распространяются на поездки на личном автомобиле.

Сотрудники полиции будут проводить рейды в метро по выявлению пассажиров-нарушителей. Помимо этого, несоблюдение масочно-перчаточного режима будут фиксировать с помощью камер видеонаблюдения.

За нарушение данного предписания жителям столицы грозит штраф. Такие меры уже становятся стандартом в международном опыте противостояния COVID-19.