Москвичам объяснили, как маска и перчатки защищают от коронавируса

10:27
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Департамент здравоохранения столицы сообщил, что только одновременное ношение медицинской маски и перчаток поможет защититься от коронавируса. Об этом заявили представители ведомства.
"Учитывая динамику заражения новой коронавирусной инфекцией, ношение маски и перчаток необходимо. Люди ходят в магазин, ездят на общественном транспорте, но у большинства заболевших коронавирус протекает бессимптомно", – уточнили в департаменте.
По словам пресс-службы, горожане могут заразить окружающих, сами об этом не зная. Перчатки и маска помогут, потому что являются физическим препятствием.
В Депздраве напомнили, что COVID-19 передается воздушно-капельным и контактными путями. При этом из-за перчаток и маски горожанам будет сложнее дотронуться до лица.
"Сегодня дело касается как вашей собственной безопасности или жизни, так и жизни окружающих. Даже минимальный риск может повлечь за собой необратимые последствия", – говорится в заявлении главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрея Тяжельникова.
В городе с 12 мая москвичи должны носить маску и перчатки в магазинах и общественном транспорте, а также на работе.
В Москве начал действовать масочный режим
Ранее стало известно, что на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве был продлен режим всеобщей самоизоляции. В результате все ограничения действуют до 31 мая.
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