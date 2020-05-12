Москвичам объяснили, как маска и перчатки защищают от коронавируса

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Департамент здравоохранения столицы сообщил, что только одновременное ношение медицинской маски и перчаток поможет защититься от коронавируса. Об этом заявили представители ведомства.

"Учитывая динамику заражения новой коронавирусной инфекцией, ношение маски и перчаток необходимо. Люди ходят в магазин, ездят на общественном транспорте, но у большинства заболевших коронавирус протекает бессимптомно", – уточнили в департаменте.

По словам пресс-службы, горожане могут заразить окружающих, сами об этом не зная. Перчатки и маска помогут, потому что являются физическим препятствием.

В Депздраве напомнили, что COVID-19 передается воздушно-капельным и контактными путями. При этом из-за перчаток и маски горожанам будет сложнее дотронуться до лица.

"Сегодня дело касается как вашей собственной безопасности или жизни, так и жизни окружающих. Даже минимальный риск может повлечь за собой необратимые последствия", – говорится в заявлении главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрея Тяжельникова.

В городе с 12 мая москвичи должны носить маску и перчатки в магазинах и общественном транспорте, а также на работе.



В Москве начал действовать масочный режим

Ранее стало известно, что на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве был продлен режим всеобщей самоизоляции. В результате все ограничения действуют до 31 мая.