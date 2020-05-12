СМС-оформление цифровых пропусков отменили с 12 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Оформление цифровых пропусков для передвижения по Москве отменили с 12 мая. О введении данной меры ранее заявил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в эфире телеканала Москва 24.

Чтобы получить пропуск, потребуется посетить платформу nedoma.mos.ru или воспользоваться услугами горячей линии по телефону +7 (495) 777-77-77. Последний вариант сохранили для тех, кто лишен интернет-связи.

По словам Лысенко, среди тех, кто оформляет цифровые документы, наиболее востребован именно сайт.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 31 мая режим ограничений в столице, связанный с коронавирусом. До этой же даты автоматически продлились рабочие пропуска. При этом с 12 мая также начинают работу промышленные и строительные предприятия.

