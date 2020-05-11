МВД назвало регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции

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Краснодарский край, Ставрополье, Приморье и Дагестан лидируют по числу нарушений режима самоизоляции.

Об этом РИА Новости сообщил начальник управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Юрий Валяев.

Он отметил, что статистика велась "по такому показателю, как соотношение количества составленных протоколов к числу жителей".

При этом следует понимать, что абсолютные значения нерепрезентативны, так как численности населения регион отличается, добавил полицейский.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве вводится масочный режим – в общественном транспорте с 12 мая будет обязательным ношение масок и перчаток. При этом система цифровых пропусков для передвижения по Москве сохранится.

Мэр города также отметил, что москвичам надо настраиваться на длительный период, связанный с распространением коронавируса. По мнению мэра, вернуться к полноценной жизни без ограничений удастся не скоро.

По последним данным, в стране зарегистрировано 209 688 случаев коронавирусной инфекции. За весь период в России от коронавируса скончалось 1915 человек.