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Общество

21:40

Власти Подмосковья не начнут штрафовать за отсутствие маски после 12 мая

медицина общество безопасность

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что власти региона не будут вводить санкции за отсутствие масок и перчаток сразу после 12 мая. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 1".

"Мы отсрочили наказание. Если у тебя нет маски после 12-го, тебя не будут штрафовать, тебе будут делать замечание. Но большинство людей сегодня уже и сами понимают, что без маски и перчаток ты можешь ехать в метро, только эта дорога будет в госпиталь сразу", – заявил глава региона.

Ранее сообщалось, что после майских праздников в столичном регионе введут обязательный масочный режим. Индивидуальные средства защиты, в том числе перчатки, будут необходимы для поездок на транспорте и при посещении общественных мест.

За нарушение данного требования в Москве установлен штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей. В случае если нарушение произошло на производстве, то с организации можно будет взыскать 300 тысяч рублей.

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