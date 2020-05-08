Инвалидам и многодетным семьям будут бесплатно раздавать маски в метро

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Маломобильным пассажирам с инвалидностью и многодетным семьям с детьми будут выдавать маски и перчатки в московском метро бесплатно, сообщает пресс-служба Дептранса.

В ведомстве уточнили, что средства защиты будут бесплатно выдавать тем, кто пользуется социальной службой московского метро – Центром обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).

С 12 мая в Москве вводится обязательный масочный режим. Штраф за нарушение составит 4 тысячи рублей для физлиц на предприятиях, чья деятельность разрешена. Штраф для пассажиров общественного транспорта за отсутствие масок и перчаток составит 5 тысяч рублей, что предусмотрено КоАП Москвы.

Водителей и пассажиров такси тоже обяжут носить маски и перчатки. Штраф за нарушение – 5 тысяч рублей. Каршеринг в столице закрыт.

Остальные ограничения в городе продлены до 31 мая. Это касается режима самоизоляции, функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.

Ранее в Роспотребнадзоре призвали сохранить ограничения до создания вакцины от COVID-19. Глава ведомства Анна Попова подчеркнула, что пока это неизбежно и с этим сталкиваются почти все страны.