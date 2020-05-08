В Роспотребнадзоре призвали сохранить ограничения до создания вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России будут продолжать действовать некоторые правила поведения до момента, пока не появится вакцина от коронавирусной инфекции или пока COVID-19 не "уйдет". Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы должны изменить свои правила, вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может раньше, если вирус решит, что он "устал" и уходит", – приводит слова Поповой ТАСС.



Она подчеркнула, что пока это неизбежно и с этим сталкиваются почти все страны.

Ранее похожую точку зрения высказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, в ближайшее время COVID-19 никуда не исчезнет и горожанам нужно привыкать жить и работать в условиях распространения инфекции.

С 12 мая в Москве вводится обязательный масочный режим. Штраф за нарушение составит 4 тысячи рублей для физлиц на предприятиях, чья деятельность разрешена. Штраф для пассажиров общественного транспорта за отсутствие масок и перчаток составит 5 тысяч рублей, что предусмотрено КоАП Москвы.

Водителей и пассажиров такси тоже обяжут носить маски и перчатки. Штраф за нарушение – 5 тысяч рублей. Каршеринг в столице закрыт.

Остальные ограничения в городе продлены до 31 мая. Это касается режима самоизоляции, функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.