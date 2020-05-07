Каршеринг в Москве закрыт во избежание передачи коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Сергей Собянин заявил, что каршеринг в столице пока закрыт. По его словам, это позволяет избежать передачи коронавируса.

Мэр уточнил, что в общественном транспорте проводится регулярная дезобработка. Обрабатываются вагоны, перила, двери.

"В каршеринге нет ни водителя, ни ответственных – никого. Вот может человек 10–15 за день пройти, один из них будет ковидный, и все 10 человек окажутся потом на больничной койке, поэтому мы закрыли каршеринг", – объяснил глава города в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что общественный транспорт работает в усиленном режиме. Это необходимо, чтобы у людей была возможность доехать, соблюдая социальную дистанцию.

С 12 мая ужесточат требования проезда в общественном транспорте: нужно будет обязательно быть в маске и перчатках.

"Почему в перчатках? Потому что все-таки люди касаются перил, поручней и так далее... Вопрос даже не о капиллярной передаче заболеваемости, а именно через поверхности. Поэтому все-таки, руководствуясь предписаниями санитарных врачей, я с ними согласен абсолютно, это позволит избежать много неприятных случаев передачи вируса", – заключил Собянин.

С 12 мая в Москве возобновится работа промышленных и строительных предприятий. Режим самоизоляции же ослабевать не будет.

Мэр призвал горожан настраиваться на длительный период, связанный с распространением коронавируса. По мнению Собянина, вернуться к полноценной жизни без ограничений удастся не скоро. В то же время он выразил уверенность, что со всеми испытаниями удастся справиться.