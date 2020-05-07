Каршеринг в Москве закрыт во избежание передачи коронавируса

13:07
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Сергей Собянин заявил, что каршеринг в столице пока закрыт. По его словам, это позволяет избежать передачи коронавируса.
Мэр уточнил, что в общественном транспорте проводится регулярная дезобработка. Обрабатываются вагоны, перила, двери.
"В каршеринге нет ни водителя, ни ответственных – никого. Вот может человек 10–15 за день пройти, один из них будет ковидный, и все 10 человек окажутся потом на больничной койке, поэтому мы закрыли каршеринг", – объяснил глава города в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что общественный транспорт работает в усиленном режиме. Это необходимо, чтобы у людей была возможность доехать, соблюдая социальную дистанцию.
С 12 мая ужесточат требования проезда в общественном транспорте: нужно будет обязательно быть в маске и перчатках.
"Почему в перчатках? Потому что все-таки люди касаются перил, поручней и так далее... Вопрос даже не о капиллярной передаче заболеваемости, а именно через поверхности. Поэтому все-таки, руководствуясь предписаниями санитарных врачей, я с ними согласен абсолютно, это позволит избежать много неприятных случаев передачи вируса", – заключил Собянин.
С 12 мая в Москве возобновится работа промышленных и строительных предприятий. Режим самоизоляции же ослабевать не будет.
Мэр призвал горожан настраиваться на длительный период, связанный с распространением коронавируса. По мнению Собянина, вернуться к полноценной жизни без ограничений удастся не скоро. В то же время он выразил уверенность, что со всеми испытаниями удастся справиться.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: