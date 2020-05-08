Ракова: в ближайшее время коронавирус никуда не исчезнет

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В ближайшее время COVID-19 никуда не исчезнет, и горожанам нужно привыкать жить и работать в условиях распространения инфекции, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Он продолжит функционировать в обществе, и по крайней мере до тех пор, пока не будет изобретено необходимое лекарство, выработана вакцина, нам всем придется привыкать жить и функционировать по соседству с этим вирусом", – сказала Ракова.
Она подчеркнула, что режим повышенной готовности, который введен в городе, отрицательно влияет на все сферы городского хозяйства.
"Полтора месяца москвичи находятся в режиме изоляции и жестких ограничений. Понятно, что от этого устали москвичи, это негативно сказывается на всех сферах городского хозяйства. Мы уже видим негативные последствия, которые у нас есть на рынке труда", – добавила она.
С 12 мая в Москве вводится обязательный масочный режим. Штраф за нарушение составит 4 тысячи рублей для физлиц на предприятиях, чья деятельность разрешена. Штраф для пассажиров общественного транспорта за отсутствие масок и перчаток составит 5 тысяч рублей, что предусмотрено КоАП Москвы.
Водителей и пассажиров такси тоже обяжут носить маски и перчатки. Штраф за нарушение – 5 тысяч рублей. Каршеринг в столице закрыт.
Остальные ограничения в городе продлены до 31 мая. Это касается режима самоизоляции, функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.
Столичная подземка работает по обычному графику, несмотря на режим повышенной готовности. Поезда курсируют по расписанию рабочего дня.
Москвичам разъяснили основные правила продления режима самоизоляции
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