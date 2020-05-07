Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Штраф за отсутствие маски в общественном транспорте Москвы составит пять тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главконтроля столицы Евгения Данчикова.
Он рассказал, что по поручению Сергея Собянина в городе вводится масочный режим, который предусматривает обязательное ношение масок и перчаток. Дачников подчеркнул, что с момента введения этих норм в отношении нарушителей будут применяться штрафные санкции.
"За нарушение норм поведения при режиме повышенной готовности в транспорте штраф составит 5 тысяч рублей, в других общественных местах – 4 тысячи рублей", – сказал Данчиков.
Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве вводится масочный режим – в общественном транспорте с 12 мая будет обязательным ношение масок и перчаток. При этом система цифровых пропусков для передвижения по Москве сохранится.
Мэр города также отметил, что москвичам надо настраиваться на длительный период, связанный с распространением коронавируса. По мнению мэра, вернуться к полноценной, на 100% реальной жизни без ограничений удастся не скоро.
В столице зарегистрировано 92 676 случаев COVID-19. Всего в стране зафиксировано 177 160 случаев. Скончались 1 625 человек, выздоровели 23 803 человека.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: