Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Штраф за отсутствие маски в общественном транспорте Москвы составит пять тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главконтроля столицы Евгения Данчикова.

Он рассказал, что по поручению Сергея Собянина в городе вводится масочный режим, который предусматривает обязательное ношение масок и перчаток. Дачников подчеркнул, что с момента введения этих норм в отношении нарушителей будут применяться штрафные санкции.

"За нарушение норм поведения при режиме повышенной готовности в транспорте штраф составит 5 тысяч рублей, в других общественных местах – 4 тысячи рублей", – сказал Данчиков.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве вводится масочный режим – в общественном транспорте с 12 мая будет обязательным ношение масок и перчаток. При этом система цифровых пропусков для передвижения по Москве сохранится.

Мэр города также отметил, что москвичам надо настраиваться на длительный период, связанный с распространением коронавируса. По мнению мэра, вернуться к полноценной, на 100% реальной жизни без ограничений удастся не скоро.

В столице зарегистрировано 92 676 случаев COVID-19. Всего в стране зафиксировано 177 160 случаев. Скончались 1 625 человек, выздоровели 23 803 человека.

