Масочный режим в Москве: зачем он нужен и чем грозит его нарушение

С 12 мая в Москве становится обязательным ношение масок и перчаток в общественном транспорте, а также в магазинах и торговых центрах. За нарушение жителям столицы грозит штраф. Такие меры уже становятся стандартом в международном опыте противостояния COVID-19. Разбираемся, как именно маски помогают бороться с распространением коронавируса.



Масочный и перчаточный режим

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Из-за ситуации с коронавирусом в Москве продлили режим всеобщей самоизоляции и все связанные с этим ограничения до 31 мая. Вместе с тем городские власти приняли решение о первом этапе послаблений с 12 мая: с этого момента к работе могут вернуться предприятия промышленности и строительства.

Таким образом, возобновляется строительство дорог, школ, детсадов и других необходимых городу объектов. На работу сможет вернуться около 500 тысяч человек. При этом сотрудники должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

В связи с тем, что по Москве начнет передвигаться большее количество людей, по указу Сергея Собянина с 12 мая в городе действует обязательный масочный и перчаточный режим.





Сергей Собянин мэр Москвы Давая возможность большему количеству людей работать, мы понимаем, что они начнут пользоваться общественным транспортом, таким образом увеличится число людей, которые общаются друг с другом. И это надо каким-то образом компенсировать. Поэтому мы вводим дополнительные правила в метрополитене, более жесткие требования. Это обязательное ношение масок, перчаток в общественном транспорте.

Носить защитную маску и перчатки необходимо в общественном транспорте, включая пригородные электрички и поезда Московских центральных диаметров (МЦД), а также в такси. Требования не распространяются на поездки на личном автомобиле.



Где москвичам нужно носить маски

Штраф за отсутствие средств индивидуальной защиты в общественном транспорте или при поездке на такси составит 5 тысяч рублей. Причем если человек наденет маску без перчаток или наоборот, то это тоже считается нарушением, за которое придется заплатить штраф.



Помимо аптек и магазинов, купить защитные маски и перчатки теперь можно в метро. В вендинговых аппаратах на некоторых станциях подземки доступны защитные средства по единой цене : маска – за 30 рублей, перчатки – за 20 рублей или сразу набор – за 50 рублей. Жителям столицы, которые обратятся в Центр обеспечения мобильности пассажиров московского метро, маски и перчатки выдадут бесплатно. Это касается пенсионеров, маломобильных пассажиров и многодетных семей с маленькими детьми.



Кроме того, требование по ношению масок и перчаток распространится на походы в магазины, торговые центры и другие общественные места. Нарушителям требований грозит штраф в 4 тысячи рублей.





Сергей Собянин мэр Москвы Скрининговые исследования работников различных отраслей экономики показали, что возможность заразиться коронавирусом в магазинах реально существует.

Те, кто продолжает ездить на рабочее место, тоже обязаны применять защитные средства, иначе их оштрафуют на 4 тысячи рублей. Причем штрафы за отсутствие масок и перчаток у сотрудников предприятий могут оформить как на работников, так и на работодателей.



Для юридического лица размер наказания составит от 100 до 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 до 50 тысяч рублей. За повторное нарушение предприятие могут оштрафовать на сумму до 1 миллиона рублей, также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ношение масок обязательно уже во многих странах мира. Как показывает международный опыт, такой подход действительно приводит к хорошим результатам и снижению новых случаев заболевания. Например, в Китае, Южной Корее и Японии, где было принято ходить в масках при любом проявлении той или иной заразной болезни даже до пандемии, быстрее справляются с распространением коронавируса. А в Таиланде благодаря мерам социального дистанцирования и применению средств защиты, включая маски, вслед за небольшими магазинами, ресторанами и парками в скором времени могут открыть торговые центры.

Такая же тенденция наблюдается и в европейских государствах. Страны Евросоюза, в которых ношение масок сделали обязательным, эффективнее борются с распространением COVID-19.





Масочный режим уже действует во многих регионах России, в том числе в Ростовской и Самарской областях , Краснодарском и Приморском краях, а также в Республике Марий Эл, Мордовии и Татарстане. В Подмосковье масочный режим действует с 1 мая, а с 12 мая также становится обязательным.

Почему маски и перчатки необходимы?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

По мнению вирусолога и профессора Анатолия Альтштейна, масочный и перчаточный режим действительно поможет снизить масштаб распространения эпидемии. При этом для массового применения средств защиты необходимо должным образом организовать их получение жителями.

"Маски должны хорошо прилегать и быть достаточно плотными для того, чтобы защищать. Совсем легкие – двухслойные – марлевые масочки вряд ли подойдут. Также можно использовать респираторы", – пояснил специалист.





Анатолий Альтштейн вирусолог, профессор Конечно, использование масок и перчаток будет полезным и позволит уменьшить эпидемию.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в разговоре с Москвой 24 пояснил, что ношение масок необходимо в первую очередь для людей, которые не имеют клинических признаков болезни.

"Так как 80% людей, зараженных коронавирусом, не имеют симптомов или имеют легкую форму заболевания, они способны в магазине или в общественном транспорте заразить тех, для кого вирус может быть особенно опасным. Именно для этого необходимо использовать маски", – подчеркнул вирусолог.





Георгий Викулов директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Масочный режим введен уже в 49 странах мира, и Россия не стала исключением.

По словам Викулова, маски и респираторы, которые люди используют, будут эффективными, если их правильно использовать и правильно снимать. А перчатки предотвратят от заражения вирусом через предметы, добавил специалист.

"Это в первую очередь ручки дверей, поручни, тележки в магазинах и так далее. Кроме того, люди в перчатках меньше прикасаются к лицу", – заключил собеседник Москвы 24.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал об особенностях ношения масок весной. По его словам, в дождливую погоду лучше всегда с собой иметь несколько запасных средств защиты, так как во влажном состоянии они не будут эффективными. А тем, кто хочет сделать самодельную маску, специалист посоветовал использовать медицинскую марлю, сложенную в четыре или восемь слоев. После применения ее не стоит стирать, а лучше прогладить утюгом с паром.

