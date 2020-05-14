Масочный режим в Москве: зачем он нужен и чем грозит его нарушение

С 12 мая в Москве становится обязательным ношение масок и перчаток в общественном транспорте, а также в магазинах и торговых центрах. За нарушение жителям столицы грозит штраф. Такие меры уже становятся стандартом в международном опыте противостояния COVID-19. Разбираемся, как именно маски помогают бороться с распространением коронавируса.
Масочный и перчаточный режим
Из-за ситуации с коронавирусом в Москве продлили режим всеобщей самоизоляции и все связанные с этим ограничения до 31 мая. Вместе с тем городские власти приняли решение о первом этапе послаблений с 12 мая: с этого момента к работе могут вернуться предприятия промышленности и строительства.
Таким образом, возобновляется строительство дорог, школ, детсадов и других необходимых городу объектов. На работу сможет вернуться около 500 тысяч человек. При этом сотрудники должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.
В связи с тем, что по Москве начнет передвигаться большее количество людей, по указу Сергея Собянина с 12 мая в городе действует обязательный масочный и перчаточный режим.
Носить защитную маску и перчатки необходимо в общественном транспорте, включая пригородные электрички и поезда Московских центральных диаметров (МЦД), а также в такси. Требования не распространяются на поездки на личном автомобиле.
Где москвичам нужно носить маски
Штраф за отсутствие средств индивидуальной защиты в общественном транспорте или при поездке на такси составит 5 тысяч рублей. Причем если человек наденет маску без перчаток или наоборот, то это тоже считается нарушением, за которое придется заплатить штраф.
Жителям столицы, которые обратятся в Центр обеспечения мобильности пассажиров московского метро, маски и перчатки выдадут бесплатно. Это касается пенсионеров, маломобильных пассажиров и многодетных семей с маленькими детьми.
Кроме того, требование по ношению масок и перчаток распространится на походы в магазины, торговые центры и другие общественные места. Нарушителям требований грозит штраф в 4 тысячи рублей.
Те, кто продолжает ездить на рабочее место, тоже обязаны применять защитные средства, иначе их оштрафуют на 4 тысячи рублей. Причем штрафы за отсутствие масок и перчаток у сотрудников предприятий могут оформить как на работников, так и на работодателей.
Для юридического лица размер наказания составит от 100 до 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 до 50 тысяч рублей. За повторное нарушение предприятие могут оштрафовать на сумму до 1 миллиона рублей, также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ношение масок обязательно уже во многих странах мира. Как показывает международный опыт, такой подход действительно приводит к хорошим результатам и снижению новых случаев заболевания. Например, в Китае, Южной Корее и Японии, где было принято ходить в масках при любом проявлении той или иной заразной болезни даже до пандемии, быстрее справляются с распространением коронавируса. А в Таиланде благодаря мерам социального дистанцирования и применению средств защиты, включая маски, вслед за небольшими магазинами, ресторанами и парками в скором времени могут открыть торговые центры.
Такая же тенденция наблюдается и в европейских государствах. Страны Евросоюза, в которых ношение масок сделали обязательным, эффективнее борются с распространением COVID-19.
Почему маски и перчатки необходимы?
По мнению вирусолога и профессора Анатолия Альтштейна, масочный и перчаточный режим действительно поможет снизить масштаб распространения эпидемии. При этом для массового применения средств защиты необходимо должным образом организовать их получение жителями.
"Маски должны хорошо прилегать и быть достаточно плотными для того, чтобы защищать. Совсем легкие – двухслойные – марлевые масочки вряд ли подойдут. Также можно использовать респираторы", – пояснил специалист.
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в разговоре с Москвой 24 пояснил, что ношение масок необходимо в первую очередь для людей, которые не имеют клинических признаков болезни.
"Так как 80% людей, зараженных коронавирусом, не имеют симптомов или имеют легкую форму заболевания, они способны в магазине или в общественном транспорте заразить тех, для кого вирус может быть особенно опасным. Именно для этого необходимо использовать маски", – подчеркнул вирусолог.
По словам Викулова, маски и респираторы, которые люди используют, будут эффективными, если их правильно использовать и правильно снимать. А перчатки предотвратят от заражения вирусом через предметы, добавил специалист.
"Это в первую очередь ручки дверей, поручни, тележки в магазинах и так далее. Кроме того, люди в перчатках меньше прикасаются к лицу", – заключил собеседник Москвы 24.
Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал об особенностях ношения масок весной. По его словам, в дождливую погоду лучше всегда с собой иметь несколько запасных средств защиты, так как во влажном состоянии они не будут эффективными. А тем, кто хочет сделать самодельную маску, специалист посоветовал использовать медицинскую марлю, сложенную в четыре или восемь слоев. После применения ее не стоит стирать, а лучше прогладить утюгом с паром.