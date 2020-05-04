Медицинские маски начнут продавать в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вендинговые аппараты в метро оснастят медицинскими масками. Продавать защитные изделия начнут на более чем 15 станциях, постепенно распространяя систему на другие участки метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

Маски появятся на "Первомайской", "Пятницком шоссе", "Строгино", "Домодедовской", "Маяковской", "Марксистской", "Коньково", "Свиблово", "Сухаревской", "Тургеневской", "Ясенево", "Борисово", "Крестьянской Заставе", "Римской", "Трубной" и других. Рассматривается и альтернативный вариант распространения.

"Продажа масок и перчаток в билетных кассах – это крайний вариант, но мы пойдем на это там, где достаточное количество окон и нет других вариантов", – отметили в пресс-службе ведомства.

По мере увеличения числа точек продаж будут вноситься изменения на интерактивной карте. Она будет опубликована на официальном портале Дептранса и в мобильном приложении подземки.

В ведомстве призвали горожан приобретать медицинские изделия заранее, поскольку не на всех станциях есть возможность развернуть вендинговую систему.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что на складах в Москве остается свыше 15 миллионов защитных масок. По словам руководителя ведомства, изделия как производят в России, так и ввозят из-за рубежа.

