В Минпромторге разъяснили правила экспорта средств индивидуальной защиты

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В министерстве промышленности и торговли разъяснили правила экспорта средств индивидуальной защиты и масок.

Отмечается, что экспортировать их Россия будет только в страны ЕАЭС. За их пределами запрет на экспорт сохраняется.

"В целях устранения барьеров при взаимных поставках средств индивидуальной защиты в союзе (в духе договорённостей лидеров стран ЕАЭС) правительством России было принято решение об отмене национального запрета при сохранении общесоюзного", – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее стало известно о том, что правительство сняло временный запрет на экспорт средств индивидуальной защиты и масок. Соответствующее постановление в воскресенье подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

4 марта правительство РФ ввело временно запретило экспортировать из России ряд медицинских изделий, включая маски. Сообщалось, что ограничения действуют до 1 июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.