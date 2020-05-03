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Правительство сняло временный запрет на экспорт средств индивидуальной защиты и масок, говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

"Признать утратившим силу постановление правительства Российской Федерации от 2 марта № 223 "О введении временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из Российской Федерации", – сообщается в постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Ранее правительство РФ ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски. Сообщалось, что ограничения действуют до 1 июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.