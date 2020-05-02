Попова заявила об отсутствии повторных случаев заражения COVID-19 в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России на данный момент не зафиксированы повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



"На сегодняшний день в РФ не зарегистрировано повторных случаев заражения [коронавирусом]", – сказала Попова в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин заявил, что пик распространения коронавирусной инфекции в России может наступить в середине мая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, выразил мнение, что риск повторной волны заражений COVID-19 в России очень большой. По его мнению, для выхода из режима самоизоляции в стране потребуется принятие очень взвешенных решений.

