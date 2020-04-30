В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик пандемии коронавируса в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пик распространения коронавирусной инфекции в России может наступить в середине мая, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин. Своим мнением он поделился в эфире Первого канала.

Профессор подчеркнул, что после того, как страна достигнет максимальной заболеваемости, пойдет ее снижение.

Акимкин подчеркнул, что, на его взгляд, положительный эффект на снижение темпов роста инфицирования оказывают разграничительные меры и природный фактор. При этом он заметил, что говорить о выходе на плато по приросту случаев заражения COVID-19 еще рано.

"Мы сегодня видим реальное значение социального фактора по рассредоточению людей, по возможности отсутствия контакта. Мы видим факт сглаженной тенденции по заболеваемости", – заявил специалист Акимкин.

Он добавил, что рост заболевших сдерживает солнечный свет, который на любой микроорганизм действует губительно.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что риск повторной волны заражений коронавирусной инфекцией в России очень большой. По его мнению, для выхода из режима самоизоляции в стране потребуется принятие очень взвешенных решений. При этом Песков добавил, что в разных государствах технологии снятия ограничительных мер индивидуальны.

В Кремле выразили надежду, что Россия вышла на плато в ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом будет во многом зависеть от дисциплинированного соблюдения режима самоизоляции в период майских праздников.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 3 миллионов случаев заражения, более 208 тысяч человек скончалось. В России заболевших 99 399 человек, вылечились 10 286, скончались 972.