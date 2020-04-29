Песков заявил, что нужно бороться с фейками по COVID-19

13:23
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что надо продолжать борьбу с фейками о коронавирусе. Однако это не должно приводить к ограничениям на распространение достоверной информации, приводит РИА Новости заявление представителя Кремля.
Пескова спросили, что он знает о случае, в результате которого Роскомнадзор мог ограничить доступ к медицинскому изданию после размещения информации о компенсациях больницам на лечение пациентов с коронавирусом.
"Нам, к сожалению, ничего не известно об этом случае, и я вам рекомендую обязательно обращаться в Роскомнадзор – это первое. Второе – безусловно, очень важна правоприменительная практика", – сказал пресс-секретарь российского президента.
Кроме того, Песков обратил внимание, что нужно не допускать распространения недостоверных сведений, наносящих вред ситуации, здоровью людей. При этом ограничительные меры не должны касаться квалифицированной информации, подчеркнул он.
Недавно Генпрокуратура потребовала заблокировать фейки о платном лечении COVID-19 в Сети. До этого появилась информация о том, что Московской городской фонд обязательного медицинского страхования якобы отказался платить за лечение пациентов с коронавирусом, госпитализированных не скорой помощью.
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