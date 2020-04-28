Генпрокуратура потребовала заблокировать фейки о платном лечении COVID-19 в Сети

16:02
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Генеральная прокуратура РФ потребовала заблокировать размещенную в Сети ложную информацию о платном лечении пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Генпрокуратуре отметили, что фейковые сведения могут представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также провоцировать панические настроения.
"На основании части 1 статьи 15.3 федерального закона от 27 июля 2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанным публикациям, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ", – заявили в ведомстве.
Ранее в Сети была опубликована информация о том, что Московской городской фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) якобы отказался платить за лечение пациентов с коронавирусом, госпитализированных не скорой помощью.
Эти сведения опровергли в департаменте здравоохранения Москвы. В ведомстве подчеркнули, что всю необходимую помощь гражданам оказывают по ОМС, в том числе предусмотрена госпитализация.
Еще два фейка, на которые обратили внимание в Генпрокуратуре, касаются продажи якобы созданной американцами вакцины от коронавируса и видеоролика о мнимом искусственном характере происхождения COVID-19.
Ранее в департаменте здравоохранения Москвы опровергли информацию о переполненности столичных медучреждений. В ведомстве подчеркнули, что единая система стационаров для борьбы с коронавирусом позволяет контролировать заполненность больниц.
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