Депздрав опроверг заявления о переполненности московских больниц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заявления о том, что в столице переполнены больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

Там уточнили, что в городе создана единая система стационаров, которые принимают больных с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Туда же направляют пациентов с признаками ОРВИ и подозрением на COVID-19.

Сегодня они поступают в 44 городские, федеральные, ведомственные и частные больницы. В общей сложности развернуто порядка 16 тысяч коронавирусных коек, в ближайшее время еще ряд стационаров будет перепрофилирован под COVID. Общее число коек увеличится до 20 тысяч.

Сейчас этих мощностей достаточно, но ситуация в городе остается напряженной и быстро меняется. По необходимости будут открываться дополнительные койки в рамках резерва. Чтобы не допустить нехватки мест, департамент призывает горожан соблюдать меры самоизоляции и в случае любых симптомов ОРВИ вызывать врача.

"Вопреки сообщениям СМИ о том, что якобы госпитализируются все заболевшие, даже с легким течением болезни, на самом деле большинство пациентов проходят лечение на дому. Кроме того, как уже сообщалось ранее, 60% зараженных инфекцией вообще не имеют симптомов болезни. Им показана строгая изоляция, она возможна в домашних условиях", – подчеркивается на сайте Депздрава.

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, москвичам оказывают и другую медицинскую помощь.

"В неперепрофилированных больницах пациентам оказывается помощь согласно профилю стационара, пациенты с подозрением на инфекцию туда не поступают. Пациентам при этом рекомендовано отложить плановые посещения врачей для минимизации риска заражения", – обратили внимание в Депздраве.

Экстренная медицинская помощь оказывается в 12 стационарах. На базе института оториноларингологии имени Свержевского развернуть дополнительные мощности для лечения онкозаболеваний. Корпус рассчитан на 100 коек. Дополнительно пациентам с опухолями предстательной и молочной желез организована гормонотерапия на дому.

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Медики обеспечены средствами защиты, добавили в департаменте.

"На данный момент коронавирусные стационары, служба скорой помощи города, а также врачи поликлиник, обеспечены средствами защиты в минимально достаточном количестве. В городе введен стандарт обеспеченности СИЗ разных групп медработников, в который обязательно входят: защитный костюм (тайвек), плотный халат, медицинские перчатки, медицинская маска, шапочка-берет, респиратор, защитные очки и высокие бахилы. Таким набором в обязательном порядке обеспечиваются все медработники, контактирующие с пациентами с подозрением на коронавирус", – заявили там.

"К настоящему моменту на медицинские маски для медработников было потрачено 949,2 млн рублей. На защитные костюмы, очки, респираторы и перчатки в целом – 9 534,2 млн рублей. Закупки СИЗ для московских медиков будут продолжены.

Во всех медучреждениях города ввели меры безопасности. Проводится дезинфекция помещений, для обеззараживания воздуха установлены бактерицидные лампы закрытого типа, есть антисептики для обработки рук.

Сотрудники больниц регулярно проходят переобучение и направляются в коронавирусные стационары. Для наблюдения на дому усилена выездная служба поликлиник.

В помощь медработникам привлечены студенты медицинских колледжей и ВУЗов, а также ординаторов – порядка 2 тысяч человек, которые работают в поликлиниках и стационарах.

"Информация о том, что якобы существует запрет на проведение тестов и выход на больничный, категорически не соответствует действительности", – дополнили в Депздраве.