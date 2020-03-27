На какие жертвы идут медики, чтобы сдержать коронавирус

Многочасовые смены, синяки от масок и разлука с родными – такой ценой обходятся медикам непростые рабочие будни в период пандемии. Нагрузка на врачей возрастает в том числе и из-за горожан, не соблюдающих ограничительные меры. Взгляните еще раз на эти уставшие после дежурств лица с ссадинами от масок и узнайте, на что им приходится идти ради спасения других жизней.

Видео: телеграм-канал "Коронавирус. Оперштаб Москвы"

Это видео из реанимации записал главный врач Городской клинической больницы № 15 Валерий Вечерко. "В последнее время очень много в отделении реанимации молодых пациентов в крайне тяжелом состоянии, которым требуется проведение искусственной вентиляции легких. Реанимации работают в загруженном режиме," – комментирует происходящее главврач.

А так выглядит сам Валерий Вечерко после окончания смены в эти непростые дни. На его лице – следы от защитных очков и респиратора, которые буквально впиваются в кожу после многочасовой работы.





Нагрузка на медиков сейчас действительно увеличилась в разы. На передовой борьбы с коронавирусом стоят врачи первичного звена, скорой помощи и поликлиник, которые в этой ситуации работают с людьми и в медучреждениях, и на дому. "Помимо физической усталости, есть и эмоциональная, – рассказывает врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков. – Во-первых, неизвестно, что будет дальше. Во-вторых, все прекрасно понимают, что это еще не предел и, возможно, эпидемия будет еще сильнее. В-третьих, пациенты, к сожалению, находятся на нервах и требуют то, что сделать невозможно, особенно родственники".

Медсестра ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Анна в разговоре с Москвой 24 отметила, что работы стало в два раза больше. Ее дежурство длится 12 часов, за это время нужно дважды переодеть костюм спецзащиты. На каждое переодевание уходит по 20 минут, поэтому медики стараются сделать эту процедуру как можно аккуратнее и быстрее, чтобы не терять драгоценное время.





Анна медсестра ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Под респиратором обязательно находится пластырь, потому что респираторы и маски в конце рабочего дня настолько присасываются к нам, что мы их отрываем. Поэтому у нас синяки, ссадины и все прочее.

Медсестра Анна после рабочей смены. Фото: предоставлено героиней материала

Врач-реаниматолог Городской клинической больницы № 31 Алексей Шалагин рассказал, что в реанимации рабочей нагрузки хватало и до эпидемии, но теперь все усложняется из-за необходимости носить костюмы спецзащиты. Находясь в них в течение шести часов, пока медики находятся в "грязной" зоне, они не могут ни поесть, ни попить, ни даже выйти в туалет.

"Нельзя разгерметизироваться, все должно быть закрыто. Респиратор – для защиты органов дыхания, маска – на глаза, полностью герметичный костюм. Тяжелее всего давление маски и респиратора на лицо. Следы от них могут отходить очень долго, даже целые сутки. У кого-то от них уже хорошие ссадины и повреждения кожных покровов на носу", – говорит Шалагин.

Тяжело приходится не только медикам, но и членам их семьи, многие из которых изолировались у родственников или на дачах, чтобы избежать вероятности передачи коронавируса.





Алексей Шалагин врач-реаниматолог Городской клинической больницы № 31 Разлука с родными очень напрягает эмоционально. Не хватает поддержки, близкие вынуждены подвергаться таким лишениям. В нашем отделении сейчас все или живут в предоставленных гостиницах, или отправили близких кто куда.

Врач-реаниматолог Алексей Шалагин после рабочей смены. Фото: предоставлено героем материала

Медсестра Анна, работающая в больнице № 40 в Коммунарке, отвезла своего ребенка к родителям и по вечерам читает ему сказки по видеосвязи в WhatsApp. "Очень скучаю, но это вынужденная мера: не хочется тащить заразу в дом после десятичасовой работы в "грязной" зоне. Надеемся, что все это скоро закончится, работаем на пределе. Устали, но справляемся", – делится с нами Анна.

Переживая все тяготы работы в непростой период пандемии, врачи призывают граждан более серьезно относиться к введенным мерам и ограничениям. "Не все наши люди соблюдают карантин, очень много людей на улицах, в магазинах, много машин, – отмечает врач-реаниматолог Алексей Шалагин. – Люди недооценивают серьезность ситуации. Я сам до последнего момента не верил, что такое возможно. Но, к сожалению, это все реально. Болезнь совершенно новая и трудно поддается лечению".



Врач не может зайти после смены домой, чтобы не подвергать семью опасности. Видео: соцсети

"Пожалуйста, забудьте про гостей, шашлыки, настольные игры, массовые пробежки, – призывает врач-кардиолог, профессор Наталья Потешкина на странице Городской клинической больницы № 52 в Instagram. – Запретите пожилым, а также имеющим хронические заболевания родственникам и знакомым выходить на улицу. Множество различных развлекательных и образовательных онлайн-сервисов открыли свои возможности всем желающим, лишь бы помочь тем, кто на передовой. Помогите и вы. Проведите эту неделю дома. Это все, что от вас сейчас требуется".

Находясь в режиме самоизоляции, нам всем приходится нелегко. Но мы в силах сделать так, чтобы уменьшить распространение коронавируса в своем городе и стране. Если в эти дни вы останетесь дома, то снизите критическую нагрузку на медиков и, возможно, спасете чью-то жизнь.

В Роспотребнадзоре также призвали не нарушать режим самоизоляции в праздники. Это может аннулировать все усилия, направленные на противодействие распространению коронавируса, и обесценить старания тех людей, которые добросовестно находились дома.

За последние сутки в Москве было составлено около 1,5 тысячи протоколов о нарушении режима повышенной готовности. Большинство штрафов полицейские выписали за нахождение на улице без предусмотренных указом мэра столицы оснований. Также за сутки зафиксировали 43 случая нарушения карантина гражданами с подтвержденным коронавирусом и проживающими с ними людьми.

