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Мэр Москвы

14:27

До 27 тысяч коек для больных COVID-19 оборудуют в Москве – Собянин

мэр Москвы Сергей Собянин медицина город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

До 27 тысяч коек для больных коронавирусом будет развернуто в столице в дальнейшем. Об этом заявил Сергей Собянин, передает Агентство "Москва".

Во время совещания на Координационном совете при правительстве РФ мэр заявил, что в Москве появится как минимум 12 тысяч коек.

"В Москве по минимальному нормативу надо было развернуть 12 тысяч коечного фонда. <...> В ближайшие дни развернем до 20 тысяч коек и дальше до 27 тысяч", – уточнил мэр.

По словам Собянина, дополнительные мощности уже подготовлены и добавляются по мере необходимости. На данный момент в Москве для борьбы с COVID-19 оборудованы 16 тысяч коек.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в 2020 году в городе построят 13 медицинских объектов.

В России за последние сутки зарегистрировано 5 849 случаев коронавирусной инфекции. Клинических проявлений при этом не было у 2 697 человек. Большинство зараженных выявили в Москве – 2 957.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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