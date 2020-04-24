Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России подтвердили 5 849 случаев коронавирусной инфекции. Клинических проявлений при этом не было у 2 697 человек, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

COVID-19 зафиксировали в 82 регионах. Большинство зараженных выявили в Москве – 2957.

В Московской области заболели 611 человек, в Санкт-Петербурге – 253, в Дагестане – 113, в Нижегородской области – 94, в Краснодарском крае – 84, в Ростовской области – 64, в Калужской области – 61, в Мурманской области – 60, в Челябинской области – 57, в Орловской области – 47.

В Рязанской области зафиксировали 46 случаев заражения, в Тульской и Самарской областях – по 44, в Чувашии – 43, во Владимирской и Ярославской областях – по 42, Новосибирской области и Хабаровском крае – по 41, в Ленинградской области и Мордовии – по 39, в Ингушетии – 38.

В Курской области заболели 37 человек, в Кировской области – 36, Брянской, Тамбовской области и Приморском крае – по 35, в Северной Осетии, Башкирии и Свердловской области – по 33, в Пермском крае – 31, в Воронежской области – 30, Тверской области и Республике Марий Эл – 29, Оренбургской области – 28, Белгородской области и Ставропольском крае – по 26.

В Липецкой области, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ульяновской области заболели по 25 человек, в Ямало-Ненецком АО – 23, Красноярском крае – 22, в Астраханской, Волгоградской и Пензенской областях – по 21, в Калининградской области и Чечне – по 18, в Удмуртии – 17, в Костромской, Саратовской и Тюменской областях – по 16.

В Псковской области зафиксировали 15 зараженных, в Архангельской, Новгородской областях, Татарстане и Еврейской АО – по 14, в Смоленской области и Республике Коми – 11, в Калмыкии – 10, в Вологодской, Кемеровской областях, Забайкальском крае и Республике Саха (Якутия) – по 9, в Ивановской области и Алтайском крае – по 8.

7 зараженных обнаружили в Томской области, 6 – в Камчатском крае, по 5 – в Иркутской области и Чукотском АО, 4 – в Бурятии, по 3 – в Адыгее, Хакасии и Амурской области, по 2 – в Карелии, Курганской области, Ханты-Мансийском АО, Магаданской области и Крыму, по 1 – в Республике Тыва, Омской области и Сахалинской области.

В России нарастающим итогом зарегистрировано 68 622 случая. Это на 9,3% больше, чем днем ранее.

За сутки зафиксировано 60 летальных исходов. За весь период по России умерли 615 человек. Полностью выздоровели за сутки 677 человек.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.

