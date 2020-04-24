Число коек для больных с коронавирусом в Москве увеличат до 22 тысяч

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице продолжается работа по перепрофилированию стационаров для приема больных с коронавирусной инфекцией. До конца недели количество коек для таких пациентов увеличься до 22 тысяч, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что число тяжелых больных пациентов, у которых развивается пневмония, становится все больше.

"Если на прошлой неделе средний уровень госпитализаций составлял 1,3–1,4 тысячи человек, то сегодня это уже 1,9 тысячи госпитализированных, в понедельник было 1,8 тысячи. Это требует подготовки дополнительных коек", – добавила заммэра.

По словам Раковой, в Москве сейчас особое внимание уделяется раннему выявлению заболеваемости, чтобы сократить количество тяжелых случаев.

Всего в России подтверждено 62 773 случая коронавируса, умерли 555 человек, выздоровели 4 891 пациент.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных COVID-19 в мире превысило 2,5 миллиона человек, более 175 тысяч скончалось.

По состоянию на 23 апреля в Москве для лечения больных с COVID-19 развернуты отделения в 57 федеральных, городских и частных стационарах.

В поселении Вороновском (ТиНАО) построена и открыта новая инфекционная больница на 800 коек с возможностью расширения до 900 коек.

Продолжается подготовка к развертыванию госпиталей для лечения больных коронавирусом еще в нескольких корпусах федеральных, городских и частных больниц. На территории ряда городских стационаров начато возведение временных быстровозводимых медицинских корпусов, предназначенных для долечивания выздоравливающих пациентов.

Временные госпитали оборудуют всем необходимым для комфортного пребывания пациентов, включая отопление, горячую и холодную воду, санузлы. В общей сложности во временных госпиталях планируется разместить порядка 1,2 тысячи коек долечивания, на которых пациенты будут проводить несколько дней перед выпиской домой.

Для персонала коронавирусных стационаров введены надбавки к заработной плате. Врачи получат дополнительные 70 тысяч рублей в месяц, средний медицинский персонал – 50 тысяч рублей, младший медперсонал и другие сотрудники – 30 тысяч рублей.

