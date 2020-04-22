В каких странах мира нет коронавируса

Казалось бы, пандемия коронавируса захватила весь мир: страны закрываются на карантин, граждане сидят дома, а ученые сбиваются в прогнозах о том, когда жизнь вернется в привычное русло. Однако остались и спокойные уголки, не тронутые эпидемией COVID-19, где все идет своим чередом. И речь не только о неплотно населенной Гренландии или пустующей от людей Антарктиде.
В мире есть острова и целые государства, где эпидемии нет вообще или количество заболевших стремится к нулю. Однако вирусологи скептически смотрят на существование таких "гаваней": либо подсчеты ведутся неточно, либо людей на вирус не проверяют, утверждают специалисты. Рассказываем, где до сих пор нет коронавируса, что помогло странам защититься от эпидемии – и помогло ли на самом деле.
Запретили коронавирус
На самом деле государств со спокойной обстановкой не так много. Большинство стран мира поразила эпидемия нового коронавируса. По данным на 22 апреля, больше всего пострадали США – 825 306 заболевших, Испания – 208 389 инфицированных, Италия – 183 957 больных COVID-19.
Россия отстает от "лидеров", но также держится в верхней части таблицы – 57 999 случаев коронавируса. Однако прямо по соседству с РФ есть государства, где, по заявлению местных властей, коронавируса нет и в помине.
В Таджикистане и Туркмении эпидемии нет – так утверждают власти, Минздрав и представительство ВОЗ в странах. Жители первой страны имеют представление об эпидемии из новостей о других странах. В Туркмении же, по сообщениям международной неправительственной организации "Репортеры без границ", власти вообще запретили употреблять слово "коронавирус". По крайней мере в СМИ.
При этом туркменские власти совместно с представителями ВОЗ полным ходом ведут подготовку на случай, если эпидемия COVID-19 все же захватит страну. В Таджикистане население оповещают о правильной защите от коронавируса, а также о мерах против его распространения. А Россия отправила в обе страны в качестве гуманитарной помощи тест-системы и реагенты для проведения анализов на коронавирус.
Для острова с населением 56 тысяч человек это большая цифра. Однако власти прибегли к уже стандартной изоляции граждан, а также к особой тактике проведения тестов. Эпидемию удалось погасить.
Также заболевших нет и в Антарктиде. Все просто: на территории нет постоянного населения. При этом есть ряд стран, в которых количество заболевших стремится к нулю. В основном это страны Африки и островные государства, например Папуа – Новая Гвинея (7 инфицированных), Бурунди (5 человек с COVID-19), Йемен (всего один пациент с коронавирусом), по информации на 22 апреля.
Туманная Северная Корея
Вопросов по КНДР больше всего. Сейчас в мире нет никакой информации о количестве заболевших в стране, и может сложиться впечатление, что их там и нет. Однако усомниться в этом позволяет тесное соседство с источником эпидемии – Китаем. Кроме того, у соседа с другой стороны – Южной Кореи – ситуация не такая радужная. Там насчитывается 10 694 человека с COVID-19 и более 200 случаев смертности от вируса.
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов предположил, что ситуация в КНДР сейчас примерно такая же, как и в Южной Корее. В то же время кандидат исторических наук, сотрудник центра корейских исследований Константин Асмолов в беседе с Москвой 24 отметил, что у государства были все шансы не допустить эпидемии.
По словам политолога и директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, КНДР было проще в эпоху коронавируса по сравнению с другими странами. "Северная Корея сильно ограничена в контактах, больше, чем какая-либо другая из соседних стран. В этих условиях попасть вирусу в страну достаточно тяжело", – объяснил специалист в беседе с Москвой 24.
Поэтому действительно есть вероятность, что коронавируса в Корее на данный момент нет. "Там очень естественная обстановка: люди мало передвигаются, передвижение проходит под жестким контролем. Если б что-то появилось, это было бы сразу же изолировано", – добавил Солонников.
При этом о реальном положении дел в стране остается только гадать. "Выявляют кого-то или нет, ведутся проверки или нет – неясно. Страна, может, и не показывает ту статистику, которая есть на самом деле. Если и были один-два случая обнаружения, эта информация может быть засекречена, как и ряд другой информации о жизни северокорейского общества", – заключил эксперт.
Ошибка в данных или климатические условия?
При этом вопросы остаются и по другим странам. Глядя на ситуацию в России, США и Европе, сложно представить, что где-то на планете есть белые пятна, полностью и максимально свободные от эпидемии.
Георгий Викулов уверен в том, что на сегодняшний день есть только два места, свободных от COVID-19, – это Гренландия и Антарктида. Данные о низком количестве заболевших или полном их отсутствии в других странах – это запоздалая или недостоверная информация, требующая уточнения, убежден вирусолог. "В Африке, например, может опаздывать статистика. То же и по островным государствам: велись ли там статистика и исследования или просто закрыли границы и все?" – пояснил в беседе с Москвой 24 эксперт.
В свою очередь, вирусолог и профессор Анатолий Альтштейн предположил, что на показатель влияет тот фактор, что эпидемия коронавируса "несплошная". "Есть районы, в которых она сильна, например Китай, Северная Америка, Европа. А есть территории, в которых несильно заметна. Люди мало умирают, и здравоохранение несильно тревожится. Проводится мало исследований, и получаются заниженные цифры", – объяснил Альтштейн в беседе с Москвой 24.
Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев смотрит на ситуацию под другим углом. По его версии, на низкую заболеваемость или ее отсутствие может влиять климат. "В основном речь идет о теплых странах (где мало заболевших COVID-19 или их нет вообще. – Прим. ред.). Там отсутствуют сильные колебания температурного режима, благодаря чему не вызываются изменения уровня иммунитета", – рассказал Зуев Москве 24.
"У нас и в России есть местности, где заболевших почти нет. Так почему не предположить, что существуют страны с низким уровнем заболеваемости коронавирусом?" – заключил эпидемиолог.
Пляжи Италии и Бразилии опустели из-за коронавируса
Анастасия Павелко, Мария Ефимова