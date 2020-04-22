В каких странах мира нет коронавируса

Казалось бы, пандемия коронавируса захватила весь мир: страны закрываются на карантин, граждане сидят дома, а ученые сбиваются в прогнозах о том, когда жизнь вернется в привычное русло. Однако остались и спокойные уголки, не тронутые эпидемией COVID-19, где все идет своим чередом. И речь не только о неплотно населенной Гренландии или пустующей от людей Антарктиде.

В мире есть острова и целые государства, где эпидемии нет вообще или количество заболевших стремится к нулю. Однако вирусологи скептически смотрят на существование таких "гаваней": либо подсчеты ведутся неточно, либо людей на вирус не проверяют, утверждают специалисты. Рассказываем, где до сих пор нет коронавируса, что помогло странам защититься от эпидемии – и помогло ли на самом деле.

Запретили коронавирус

Фото: AP/Mark Schiefelbein

На самом деле государств со спокойной обстановкой не так много. Большинство стран мира поразила эпидемия нового коронавируса. По данным на 22 апреля, больше всего пострадали США – 825 306 заболевших, Испания – 208 389 инфицированных, Италия – 183 957 больных COVID-19.

Россия отстает от "лидеров", но также держится в верхней части таблицы – 57 999 случаев коронавируса. Однако прямо по соседству с РФ есть государства, где, по заявлению местных властей, коронавируса нет и в помине.

В Таджикистане и Туркмении эпидемии нет – так утверждают власти, Минздрав и представительство ВОЗ в странах. Жители первой страны имеют представление об эпидемии из новостей о других странах. В Туркмении же, по сообщениям международной неправительственной организации "Репортеры без границ", власти вообще запретили употреблять слово "коронавирус". По крайней мере в СМИ.

При этом туркменские власти совместно с представителями ВОЗ полным ходом ведут подготовку на случай, если эпидемия COVID-19 все же захватит страну. В Таджикистане население оповещают о правильной защите от коронавируса, а также о мерах против его распространения. А Россия отправила в обе страны в качестве гуманитарной помощи тест-системы и реагенты для проведения анализов на коронавирус.

Гренландия оказалась первым местом, где удалось победить коронавирус. Всего там болели 11 человек – и все в одном городе Нуук.



Для острова с населением 56 тысяч человек это большая цифра. Однако власти прибегли к уже стандартной изоляции граждан, а также к особой тактике проведения тестов. Эпидемию удалось погасить.

Также заболевших нет и в Антарктиде. Все просто: на территории нет постоянного населения. При этом есть ряд стран, в которых количество заболевших стремится к нулю. В основном это страны Африки и островные государства, например Папуа – Новая Гвинея (7 инфицированных), Бурунди (5 человек с COVID-19), Йемен (всего один пациент с коронавирусом), по информации на 22 апреля.

Всего стран, которые не затронуты эпидемией, по данным Университета Джона Хопкинса, 11 : подавляющее большинство из них – островные государства Океании. Также больные коронавирусом не зарегистрированы в двух странах Африки – на Коморских островах и в высокогорном Лесото. И закрывает список Северная Корея.



Туманная Северная Корея

Фото: AP/Wong Maye-E, File

Вопросов по КНДР больше всего. Сейчас в мире нет никакой информации о количестве заболевших в стране, и может сложиться впечатление, что их там и нет. Однако усомниться в этом позволяет тесное соседство с источником эпидемии – Китаем. Кроме того, у соседа с другой стороны – Южной Кореи – ситуация не такая радужная. Там насчитывается 10 694 человека с COVID-19 и более 200 случаев смертности от вируса.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов предположил, что ситуация в КНДР сейчас примерно такая же, как и в Южной Корее. В то же время кандидат исторических наук, сотрудник центра корейских исследований Константин Асмолов в беседе с Москвой 24 отметил, что у государства были все шансы не допустить эпидемии.





Константин Асмолов кандидат исторических наук, сотрудник центра корейских исследований Что сделали в Северной Корее – сразу же закрыли границы, поместили всех, включая дипломатов, под жесткий карантин, контролировали перемещение и параллельно начали выстраивать медицинскую инфраструктуру: строили новые больницы, тренировали врачей по протоколам борьбы с эпидемией на случай, если что-нибудь произойдет. Они не пропустили ничего в страну.

По словам политолога и директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, КНДР было проще в эпоху коронавируса по сравнению с другими странами. "Северная Корея сильно ограничена в контактах, больше, чем какая-либо другая из соседних стран. В этих условиях попасть вирусу в страну достаточно тяжело", – объяснил специалист в беседе с Москвой 24.

Поэтому действительно есть вероятность, что коронавируса в Корее на данный момент нет. "Там очень естественная обстановка: люди мало передвигаются, передвижение проходит под жестким контролем. Если б что-то появилось, это было бы сразу же изолировано", – добавил Солонников.

При этом о реальном положении дел в стране остается только гадать. "Выявляют кого-то или нет, ведутся проверки или нет – неясно. Страна, может, и не показывает ту статистику, которая есть на самом деле. Если и были один-два случая обнаружения, эта информация может быть засекречена, как и ряд другой информации о жизни северокорейского общества", – заключил эксперт.

Ошибка в данных или климатические условия?

При этом вопросы остаются и по другим странам. Глядя на ситуацию в России, США и Европе, сложно представить, что где-то на планете есть белые пятна, полностью и максимально свободные от эпидемии.

Георгий Викулов уверен в том, что на сегодняшний день есть только два места, свободных от COVID-19, – это Гренландия и Антарктида. Данные о низком количестве заболевших или полном их отсутствии в других странах – это запоздалая или недостоверная информация, требующая уточнения, убежден вирусолог. "В Африке, например, может опаздывать статистика. То же и по островным государствам: велись ли там статистика и исследования или просто закрыли границы и все?" – пояснил в беседе с Москвой 24 эксперт.

В свою очередь, вирусолог и профессор Анатолий Альтштейн предположил, что на показатель влияет тот фактор, что эпидемия коронавируса "несплошная". "Есть районы, в которых она сильна, например Китай, Северная Америка, Европа. А есть территории, в которых несильно заметна. Люди мало умирают, и здравоохранение несильно тревожится. Проводится мало исследований, и получаются заниженные цифры", – объяснил Альтштейн в беседе с Москвой 24.

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев смотрит на ситуацию под другим углом. По его версии, на низкую заболеваемость или ее отсутствие может влиять климат. "В основном речь идет о теплых странах (где мало заболевших COVID-19 или их нет вообще. – Прим. ред.). Там отсутствуют сильные колебания температурного режима, благодаря чему не вызываются изменения уровня иммунитета", – рассказал Зуев Москве 24.





Виктор Зуев главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи У нас же зимой иммунитет снижается, особенно когда начинаются слякотные времена – конец осени или ранняя весна. Поэтому мы и сталкиваемся с периодическими вспышками того же гриппа. У них нет этого фактора, который влияет на большую восприимчивость к инфекционным заболеваниям.

"У нас и в России есть местности, где заболевших почти нет. Так почему не предположить, что существуют страны с низким уровнем заболеваемости коронавирусом?" – заключил эпидемиолог.

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Анастасия Павелко, Мария Ефимова