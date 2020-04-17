Как наказывают за нарушение карантина в самых зараженных странах мира

По данным на 17 апреля, в России насчитывается более 32 тысяч заболевших коронавирусом. При этом в мировых масштабах мы находимся далеко от стран, лидирующих по количеству зараженных. США побили все рекорды Китая, очага пандемии. В Италии и Испании в марте регистрировались самые высокие показатели смертности от вируса. Рассказываем, как борются с широким распространением инфекции страны, лидирующие по количеству заболевших COVID-19, а также какие наказания предусмотрены для нарушителей карантинных мер по всему миру.

Социальная дистанция в США

Фото: AP/John Minchillo

Штаты стали лидером по количеству зараженных COVID-19 и пострадавших от вируса, обогнав даже Китай, где началась эпидемия. По данным на 17 апреля, в США насчитывается более 671 тысячи инфицированных, тогда как количество жертв превысило 33 тысячи.

В целом карантин в штатах выглядит стандартно. Как и во многих странах мира, улицы крупных городов опустели, власти закрыли множество общественных мест, в том числе рестораны и бары. Под запрет попали массовые мероприятия. Продолжают работать только продуктовые магазины, аптеки и, что интересно, алкомаркеты. Компании по возможности начали экстренно переводить своих сотрудников на "удаленку", закрылось множество школ и университетов. В некоторых штатах даже ввели комендантский час: жителям запрещается покидать свои дома с восьми вечера и до пяти утра.

Фото: AP/Frank Franklin II

На витринах работающих магазинов даже появились плакаты, где размещен разработанный командой президента специальный гайдлайн по замедлению распространения инфекции. Помимо укрепления иммунитета и разумных вылазок из дома, жителей городов призывали сохранять социальную дистанцию в шесть футов, не собираться в группы более десяти человек, не покидать дом с положительным результатом теста на коронавирус или при плохом самочувствии.

Гайдлайн, опубликованный в середине марта, был рассчитан на 30 дней. Однако Трамп продлил ограничения – предварительно до 30 апреля.

Штрафы за нарушения

Фото: AP/Wilfredo Lee

Власти США назначили серьезные штрафы за несоблюдение карантина. Например, если человек нарушил обязательную самоизоляцию и заразил других, ему грозит штраф в размере 100 тысяч долларов или перспектива отбыть один год в тюрьме. Отмечается, что это наказание действует, если нарушение не повлекло за собой чью-то смерть.

В случае же летального исхода штраф повышается до 250 тысяч долларов. Альтернатива – год тюремного заключения.

Для юридических лиц несоблюдение правил самоизоляции сотрудников грозит наказанием в 200 тысяч долларов, если нарушение не привело к чьей-либо смерти, и в 500 тысяч долларов – если в результате есть жертвы.

При этом некоторые штаты могут устанавливать собственные наказания за нарушение самоизоляции. Кое-где нарушение карантина обойдется всего лишь в 500 долларов, а где-то – в 30 суток ареста.

Самый строгий карантин в Испании

Фото: AP/Manu Fernandez

Испания крепко держится на втором месте по распространению коронавируса. На текущий момент в стране насчитывается более 184 тысяч заболевших и свыше 19 тысяч погибших от коронавируса.

В марте в стране был зафиксирован резкий прирост заболевших, за чем последовала жесткая реакция властей. Правительство Испании утверждало, что карантинные меры государства можно назвать самыми строгими в Европе. Однако их также можно назвать стандартными для текущей обстановки.

Единственная особенность заключалась в том, что полиции разрешили проводить "необходимые" обыски для соблюдения карантинного режима. Кстати, за первые десять дней строгого режима сотрудниками правопорядка было вынесено 1 000 предупреждений, а также совершено 900 задержаний за нарушение карантина.

Штрафы

Фото: AP/Emilio Morenatti

За выход из дома без уважительной причины (можно на работу, в магазин, в банк или аптеку) в Испании нарушителю придется крупно раскошелиться. За несоблюдение инструкций властей сумма штрафов варьируется от 1 500 евро – для граждан и до 600 тысяч евро – для предприятий.

При этом страна отличилась самыми необычными наказаниями. СМИ сообщали о женщине, оштрафованной сотрудниками полиции за то, что ее дочь сидела в автомобиле рядом с ней во время поездки к пожилым родственникам.

Также за первые восемь дней судом был вынесено первое "тюремное" наказание – на Канарских островах одного из нарушителей приговорили к четырехмесячному заключению.

Ослабление карантина Несмотря на постоянный прирост заболевших, 13 апреля Испания заявила о нормализации ситуации с COVID-19. За этим последовало небольшое послабление карантинных мер. Несмотря на постоянный прирост заболевших, 13 апреля Испания заявила о нормализации ситуации с COVID-19. За этим последовало небольшое послабление карантинных мер. Как заявил министр здравоохранения Испании, это не означает прекращение самоизоляции населения. Запрет на передвижения по городу продолжит действовать, однако возобновится деятельность в некоторых секторах экономики. Как сообщали СМИ, на работу в скором времени выйдут строители и сотрудники заводов. Однако теперь предприятиям придется приспособиться к новым реалиям: все работники должны будут носить маски, соблюдать дистанцию в 1,5–2 метра. Также в помещениях необходимо проводить регулярную дезинфекцию.



Система пропусков в Италии

Фото: AP/Andrew Medichini

8 марта Италия вышла на первое место по количеству смертей от коронавируса – государство обогнало по этому показателю Китай. Однако сейчас итальянцы занимают крепкое второе место – более 22 тысяч жертв эпидемии. При этом по количеству зараженных страна закрывает тройку лидеров – там насчитывается более 168 тысяч заболевших.

Карантин в Италии организован в целом по общему сценарию. С 10 марта власти закрыли школы, музеи, театры, кино, запретили проведение любых массовых мероприятий. Также в стране приостановили всю торговую деятельность и производство, кроме самого необходимого. Граждан попросили оставаться дома и не выходить на улицу без крайней нужды.

В убеждении населения активно участвовали политики. Сеть надолго запомнит импульсивные обращения итальянских мэров к гражданам, где они эмоционально настаивают на соблюдении карантинных мер.

Пропуски

В Италии также действует пропускная система для передвижений по городу. При выходе из дома гражданин обязан заполнить самодекларацию, состоящую из нескольких пунктов: имя и фамилия, дата и место рождения, паспортные данные, адрес проживания, контактный телефон.

Также в документе есть два особых пункта. Во-первых, гражданин подтверждает, что не находится на карантине и не является инфицированным. В случае если заявитель предоставляет ложную информацию, он будет сурово наказан – вплоть до 12 лет тюремного заключения.

четыре :

поездка на работу (нужно иметь при себе рабочее удостоверение и фирменный бланк с подписью руководителя);

поездка по состоянию здоровья;

форс-мажорные обстоятельства;

поездка в магазин, аптеку или банк. На улице любой гражданин обязан иметь с собой паспорт или ID-карту – документ в виде пластиковой карты, удостоверяющий личность.

В самодекларации необходимо указать уважительную причину выхода из дома. Всего ихНа улице любой гражданин обязан иметь с собой паспорт или ID-карту – документ в виде пластиковой карты, удостоверяющий личность.

Штрафы

За нарушение самоизоляции в Италии действуют жесткие штрафы. Средняя пеня составляет 206 евро. Однако власти регионов, которые сильнее всего пострадали от эпидемии, подняли штраф до пяти тысяч евро. В некоторых случаях нарушителей могут наказать тремя месяцами ареста.

10 апреля министр страны Джузеппе Конте сообщил, что карантинные меры в Италии будут продлены до начала мая.

Штрафы в других странах

Фото: AP/Michel Spingler

За нарушение карантина сурово наказывают по всему миру. Например, "непослушание" во Франции первый раз будет стоить 135 евро. Повторное нарушение обойдется в 1 500 евро, а систематический отказ от правил грозит арестом до шести месяцев и штрафом в размере 3 700 евро. В Польше нарушители выплачивают штраф, эквивалентный 6,5 тысячи евро. В Чехии могут наказать на 100 тысяч евро.

Наказания предусмотрены в большинстве стран мира, в некоторых государствах они отличаются особой жесткостью:



Норвегия – 1,5 тысячи крон (126 евро) или арест на 10 дней;

Австралия – штраф 50 тысяч долларов или арест на год;

Аргентина – срок от 3 до 15 лет и штраф 1,5 тысячи долларов;

Мальта – штраф 14 тысяч евро;

Израиль – срок от 3 до 7 лет;

Узбекистан – срок до 8 лет.

С 15 апреля в Москве начала действовать пропускная система для передвижений по городу и области. За несоблюдение режима гражданам грозят штрафы. В частности, за езду на автомобиле без пропуска водитель отдаст пять тысяч рублей. Во многих регионах России соблюдается режим обязательной самоизоляции. Граждан просят не покидать свои дома без крайней необходимости. 17 апреля в России зафиксировали 4 070 новых случаев заражения коронавирусом. 1 959 заболевших зарегистрировали в Москве. Всего в стране 32 008 случаев заражения.



Улицы Токио и Бреста опустели из-за пандемии коронавируса

В Китае для граждан, которые знали о своем диагнозе и тем не менее ходили по улицам, была предусмотрена смертная казнь.