Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за сутки зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил официальный представитель информационного центра о коронавирусе (ИЦК) Александр Мясников в эфире телеканала Россия 24. Всего в стране по данным на 17 апреля зарегистрировано 32 008 заболевших.

За последние сутки COVID-19 заразились в 81 регионе. На Москву пришлось большинство зараженных – 1959. Еще 472 человека заболели в Московской области, 424 – в Санкт-Петербурге, 65 – в Мордовии, 59 – в Дагестане, 54 – в Нижегородской области.

В Ингушетии и Оренбургской области зафиксировано 38 случаев коронавируса, в Тверской области – 37, в Адыгее – 36, в Тюменской области – 34, в Республике Марий Эл – 32, в Рязанской области и Краснодарском крае – по 30, в Красноярском крае – 29, в Брянской области – 27.

В Курской и Тульской областях заболели по 25 человек, во Владимирской и Ленинградской областях – по 24, в Кабардино-Балкарии и Ростовской области – по 23, в Башкирии – 22, в Новгородской области – 21, в Калужской области – 20, в Воронежской, Ярославской областях и Карачаево-Черкесии – по 19, в Кировской области, Ханты-Мансийском АО и Хабаровском крае – по 18.

В Калмыкии и Саратовской области заразились по 17 человек, в Татарстане и Удмуртии – по 16, в Ульяновской области – 15, в Республике Коми – 14, в Ивановской области, Северной Осетии и Самарской области – по 13, в Белгородской, Липецкой, Орловской, Калининградской областях, Ставропольском крае, Чувашии, Пензенской области, Пермском крае и Новосибирской области – по 12.

В Хакасии за сутки 11 зараженных, в Вологодской области – 10, в Костромской области и Приморском крае – по 9, в Мурманской области и Камчатском крае – по 8, в Смоленской, Сахалинской областях и Чечне – по 7, в Ямало-Ненецком АО и Еврейской АО – по 6, в Псковской области и Алтайском крае – по 5.

По 4 человека заразились в Астраханской, Волгоградской, Свердловской, Челябинской, Кемеровской областях и в Севастополе. По 3 – в Бурятии, Омской области, Республике Саха (Якутия) и Крыму. По 2 – в Иркутской области, Забайкальском крае и Амурской области. По 1 – в Карелии, Архангельской, Курганской областях, Республике Тыва, Чукотском АО и Республике Алтай.

За сутки выздоровели еще 286 пациентов. Всего из больниц выписали 2590 пациентов. Число же умерших из-за вируса по стране достигло 273. За последние сутки скончался 41 человек, 14 из которых – в Москве.

Уточняется, что озвученные цифры не являются окончательными, поскольку не учтены данные по Республике Алтай.

На данный момент в Москве действуют два плана лечения для больных с коронавирусом. Их наблюдают либо в стационаре, либо на дому, если болезнь протекает в легкой форме. В последнем случае инфицированные обязаны подписать согласие на соблюдение карантина. Нарушителей режима штрафуют и госпитализируют.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,9 миллиона случаев заражения, более 130 тысяч человек скончалось.

В Москве действуют ограничения на передвижения по городу. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

