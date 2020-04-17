Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России за сутки зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил официальный представитель информационного центра о коронавирусе (ИЦК) Александр Мясников в эфире телеканала Россия 24. Всего в стране по данным на 17 апреля зарегистрировано 32 008 заболевших.
За последние сутки COVID-19 заразились в 81 регионе. На Москву пришлось большинство зараженных – 1959. Еще 472 человека заболели в Московской области, 424 – в Санкт-Петербурге, 65 – в Мордовии, 59 – в Дагестане, 54 – в Нижегородской области.
В Ингушетии и Оренбургской области зафиксировано 38 случаев коронавируса, в Тверской области – 37, в Адыгее – 36, в Тюменской области – 34, в Республике Марий Эл – 32, в Рязанской области и Краснодарском крае – по 30, в Красноярском крае – 29, в Брянской области – 27.
В Курской и Тульской областях заболели по 25 человек, во Владимирской и Ленинградской областях – по 24, в Кабардино-Балкарии и Ростовской области – по 23, в Башкирии – 22, в Новгородской области – 21, в Калужской области – 20, в Воронежской, Ярославской областях и Карачаево-Черкесии – по 19, в Кировской области, Ханты-Мансийском АО и Хабаровском крае – по 18.
В Калмыкии и Саратовской области заразились по 17 человек, в Татарстане и Удмуртии – по 16, в Ульяновской области – 15, в Республике Коми – 14, в Ивановской области, Северной Осетии и Самарской области – по 13, в Белгородской, Липецкой, Орловской, Калининградской областях, Ставропольском крае, Чувашии, Пензенской области, Пермском крае и Новосибирской области – по 12.
В Хакасии за сутки 11 зараженных, в Вологодской области – 10, в Костромской области и Приморском крае – по 9, в Мурманской области и Камчатском крае – по 8, в Смоленской, Сахалинской областях и Чечне – по 7, в Ямало-Ненецком АО и Еврейской АО – по 6, в Псковской области и Алтайском крае – по 5.
По 4 человека заразились в Астраханской, Волгоградской, Свердловской, Челябинской, Кемеровской областях и в Севастополе. По 3 – в Бурятии, Омской области, Республике Саха (Якутия) и Крыму. По 2 – в Иркутской области, Забайкальском крае и Амурской области. По 1 – в Карелии, Архангельской, Курганской областях, Республике Тыва, Чукотском АО и Республике Алтай.
За сутки выздоровели еще 286 пациентов. Всего из больниц выписали 2590 пациентов. Число же умерших из-за вируса по стране достигло 273. За последние сутки скончался 41 человек, 14 из которых – в Москве.
Уточняется, что озвученные цифры не являются окончательными, поскольку не учтены данные по Республике Алтай.
На данный момент в Москве действуют два плана лечения для больных с коронавирусом. Их наблюдают либо в стационаре, либо на дому, если болезнь протекает в легкой форме. В последнем случае инфицированные обязаны подписать согласие на соблюдение карантина. Нарушителей режима штрафуют и госпитализируют.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,9 миллиона случаев заражения, более 130 тысяч человек скончалось.
В Москве действуют ограничения на передвижения по городу. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).
С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.
При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.
"Мосгорсправка": виды и сроки пропусков
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: