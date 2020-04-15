Более 200 нарушителей самоизоляции принудительно госпитализированы в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве более 200 человек, которые нарушили карантин, были принудительно госпитализированы, а общая сумма выписанных штрафов составила более 1 миллиона рублей, сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

"Заболевшие доставлены в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево для дальнейшего принудительного лечения, там они будут находиться под наблюдением специалистов до полного выздоровления", – сказал Данчиков.

По его словам, за все время распространения COVID-19 в Москве зафиксировано 213 нарушений карантина. Это люди, которые подписали специальное согласие на нахождение на режиме самоизоляции, но нарушили его. Данчиков подчеркнул, что всем нарушителям выписали штрафы.

По его словам, все граждане, находящиеся на домашнем лечении, соглашались получить смартфон, в котором установлено специальное приложение, позволяющее отслеживать их состояние.

Данчиков уточнил, что отказ в получении устройства и в последующем его использовании будет основанием для принудительной госпитализации.

Ранее стало известно, что Черемушкинский суд Москвы оштрафовал мужчину, проживающего с больным коронавирусом, за выход в магазин. Нарушителя карантина оштрафовали на 15 тысяч рублей.

При этом в Мосгордуме призвали не устраивать "охоту на ведьм" из-за нарушений режима самоизоляции. Там советовали не звонить в полицию в случае, если заметили вышедших на улицу соседей. В то же время предлагали фиксировать при помощи камер видеонаблюдения массовые скопления людей и направлять на место патруль.