Более 200 нарушителей самоизоляции принудительно госпитализированы в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве более 200 человек, которые нарушили карантин, были принудительно госпитализированы, а общая сумма выписанных штрафов составила более 1 миллиона рублей, сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
"Заболевшие доставлены в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево для дальнейшего принудительного лечения, там они будут находиться под наблюдением специалистов до полного выздоровления", – сказал Данчиков.
По его словам, за все время распространения COVID-19 в Москве зафиксировано 213 нарушений карантина. Это люди, которые подписали специальное согласие на нахождение на режиме самоизоляции, но нарушили его. Данчиков подчеркнул, что всем нарушителям выписали штрафы.
По его словам, все граждане, находящиеся на домашнем лечении, соглашались получить смартфон, в котором установлено специальное приложение, позволяющее отслеживать их состояние.
Данчиков уточнил, что отказ в получении устройства и в последующем его использовании будет основанием для принудительной госпитализации.
Ранее стало известно, что Черемушкинский суд Москвы оштрафовал мужчину, проживающего с больным коронавирусом, за выход в магазин. Нарушителя карантина оштрафовали на 15 тысяч рублей.
При этом в Мосгордуме призвали не устраивать "охоту на ведьм" из-за нарушений режима самоизоляции. Там советовали не звонить в полицию в случае, если заметили вышедших на улицу соседей. В то же время предлагали фиксировать при помощи камер видеонаблюдения массовые скопления людей и направлять на место патруль.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: