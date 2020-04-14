Около 100 торговых точек оштрафовали в Москве за нарушение норм из-за коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В департаменте торговли и услуг Москвы рассказали, что за последние три дня в столице оштрафовали около 100 торговых точек, сообщает ТАСС.

На них наложили взыскание в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических норм, связанных с коронавирусом. Всего предприятия могут получить штраф на общую сумму в 12,5 миллиона рублей.

"За последние три дня в Москве за нарушение правил торговли в условиях режима повышенной готовности были оштрафованы 92 предприятия. Сумма штрафов может составить более 12,5 миллиона рублей в зависимости от решений суда", – передает пресс-служба департамента.

2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении системы штрафов за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, предписанных мерами, введенными в столице ранее. Сумма взыскания зависит от статуса нарушителя и последствий проступка. Так, индивидуальные предприниматели могут получить штраф в размере от 50 до 300 тысяч рублей.

Ранее в Москве оштрафовали предпринимателя, который занимался реализацией продукции на перроне вокзала вопреки запрету. Он был оштрафован на 50 тысяч рублей.

13 апреля было рассмотрено 10 дел по поводу административных проступков, попадающих под статью 6.3 КоАП ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Два дела вернули для устранения недостатков. По итогам остальных восьми разбирательств нарушителям назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.

Согласно последним данным, в России зарегистрировали 18328 человек, которые заразились коронавирусом. 2558 случаев инфицирования приходятся на последние подсчеты, из них 1355 обнаружены в Москве. За все время медицинских наблюдений в РФ от коронавируса скончались 148 человек, 1470 пациентов выздоровели.