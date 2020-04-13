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Восемь человек оштрафовали в Москве за нарушение режима самоизоляции 13 апреля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Всего на рассмотрение столичными районными судами поступило 10 дел. Они касались административных правонарушений в сфере "обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" (статья 6.3 КоАП РФ).

В пресс-службе сообщили, что все задержанные находились в общественном месте, далеко от своего места проживания без уважительной причины. Кроме того, они проигнорировали разъяснения правоохранительных органов о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

"Два дела было возвращено для устранения недостатков, восемь было рассмотрено в районных судах <...> Всем нарушителям назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей" – отметили в пресс-службе.

Три дела были рассмотрены в Солнцевском суде Москвы. Там впервые судили компанию людей, которые нарушали режим самоизоляции. Три дела рассмотрели в Хорошевском суде, еще два – в Троицком суде.

Ранее стало известно, что за сутки с 11 по 12 апреля в столице задержали 30 нарушителей карантина. Четыре из них были заражены коронавирусом и проходили домашнее лечение. Кроме того, более 1,3 тысячи протоколов составили сотрудники полиции по поводу несоблюдения социальной дистанции.

Президент России Владимир Путин 1 апреля утвердил штрафы за нарушение карантина. Сумма взыскания зависит от статуса человека и тяжести последствий нарушения. Так, для гражданина штраф составит в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

Соблюдают ли горожане режим самоизоляции

В Москве за последние сутки обнаружили 1355 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории РФ за последние сутки зарегистрировали 2 558 человек, инфицированных COVID-19. Таким образом, общая численность зараженных коронавирусом в России составила 18 328 человек.