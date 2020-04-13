В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции

17:15
Фото: depositphotos/AndreyPopov
В Москве впервые штраф наложили сразу на трех человек за нарушение режима самоизоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Солнцевского суда Георгия Енгибарова.
Суд постановил взыскать с каждого штраф в размере 15 тысяч рублей. Это первый случай в Москве, когда санкции налагаются сразу на несколько человек.
"Все трое граждан были задержаны у одного здания в одно и то же время", – сообщил Енгибаров.
Он добавил, что у двоих из них была одна и та же фамилия. Впрочем, он не уточнил, что компания состояла из родственников или друзей.
Ранее стало известно, что за сутки с 11 по 12 апреля в Москве привлекли к административной ответственности за нарушение карантина 30 человек. Четыре из них были заражены коронавирусом и находились на домашнем лечении. Кроме того, согласно данным на 12 апреля, в столице составили более 1,3 тысячи протоколов за несоблюдение социальной дистанции.
10 апреля Щербинский суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей двух горожан, которые нарушили режим самоизоляции. До этого аналогичный проступок совершил инфицированный коронавирусом мужчина в районе Отрадное, который покинул квартиру и передвигался по городу на автомобиле.
2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушение карантина. Так, за проступок на гражданина будет наложено взыскание в размере 4 тысяч рублей. Если горожанин покинул квартиру и передвигается на транспорте, то он должен будет заплатить 5 тысяч рублей.
Ранее штрафы за нарушение карантина утвердил президент России Владимир Путин.
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