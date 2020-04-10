Суд в Москве выписал штрафы еще двум нарушителям режима самоизоляции

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Щербинский суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей еще двоих горожан, нарушивших режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Суд вынес постановления по двум материалам по статье 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"), согласно которым каждому из нарушителей выписан штраф на 15 тысяч рублей", – заявила пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.

Как рассказала представитель Щербинского районного суда, один из нарушителей отошел от дома более чем на сто метров, а второй человек гулял в парке.

Накануне, 9 апреля, московские суды выписали девять штрафов по 15 тысяч рублей по аналогичным нарушениям.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 8 апреля утвердил соглашение между МВД и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения. Согласно этой договоренности, в столице будут оформлять нарушения в соответствии с городским КоАП. Минимальный штраф в Москве – 4 тысячи рублей, в то время как по РФ он установлен на уровне 15 тысяч рублей.

МВД России переданы часть полномочий по составлению протоколов, касающихся нарушений общественного порядка и безопасности в Москве.

